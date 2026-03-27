Albacete-Castellón | Pablo Hernández mira hacia adelante: "Nos quedan 11 finales"

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón, ha comparecido en la previa de la visita de los orelluts al Carlos Belmonte (sábado 21.00 horas). Allí, los castellonenses tratarán de virar la dinámica negativa de las últimas semanas (cinco jornadas sin triunfos, pero aún en puestos de play-off) con una victoria sobre el Albacete Balompié que, por contra, atraviesa un momento dulce de la temporada.

Estas han sido sus frases en la sala de prensa del SkyFi Castalia.

Qué aprender de las últimas jornadas

"Estos resultados nos han hecho ver que no es nada fácil lo que estamos haciendo, que esta Liga es muy competida, que en esta Liga es muy difícil ganar. Encadenar resultados negativos te recuerda que estamos haciendo muchas cosas bien, que estamos ahí por méritos propios, pero que en cuanto bajas un pelín el nivel o empiezas a cometer errores, en esta Liga te lo hacen pagar, sea cual sea el rival. Nos tiene que servir para ver que esto no va a ser fácil, que vamos a tener que luchar mucho, que sacar nuestra mejor versión cada cada partido".

¿Cómo salir de una dinámica así?

"Obviamente el aspecto mental es muy importante en estas situaciones porque cuando encadenas varios resultados así es normal que que aparezcan dudas, es normal que la confianza baje, pero hay que ser realista y hay que saber la dificultad que tiene esta competición y que son cosas que podían pasar".

"Obviamente cuando todo iba bien, ganábamos muchos partidos, todo era positivo, los errores no nos penalizaban... pues jugadas como el otro día el penalti no caían de nuestra contra. Todo se veía todo positivo y cuando pasan estas dinámicas, pues todo se ve más negativo".

Galería: Entrenamiento del Castellón sin nuevos contratiempos para la visita al Albacete / Erik Pradas / Erik Pradas

"Es trabajarlo, es hablarlo, es creer en lo que estábamos haciendo, seguir creyendo y trabajando y al final sabemos que es lo que nos ha dado el estar aquí. Lo positivo de esto, por decirlo de alguna manera, es que sacando dos puntos de 15, todo lo que habíamos hecho antes nos permite seguir en la pelea, en una posición privilegiada, estando en play-off".

"Se ha apretado mucho todo, hace mes y medio nos veíamos en anceso directo, pero al final hay que darle el mérito que tiene al estar no sé cuántas semanas seguidas en puesto de play-off y ascenso directo (desde noviembre),y eso es para darle valor. El fútbol muchas veces no tiene memoria y todo lo que has hecho hasta ahora,... Pero quedan 11 finales, nos lo vamos a jugar en estas 11 finales y todo lo que ha pasado hasta ahora, no solo con nosotros, sino con el resto de equipos, pues ya no importa. Lo importante es estos próximos 11 partidos, intentar recuperar nuestra mejor versión, que sabemos que es la que nos acerca a ganar y ese tiene que ser el primer objetivo".

El Albacete, próximo rival

"El Albacete viene en una dinámica muy positiva, sacando dos resultados contra dos equipos de la parte de arriba (Las Palmas y Racing). Es un equipo con mucha intensidad, yo creo que es de los equipos más intensos, tanto sin balón como con balón, un equipo que en muchas fases del juego parece que tengas el partido bajo control, pero en una transición te hace gol, nos pasó aquí en el partido de la primera vuelta. Es un equipo con las ideas muy claras, un equipo que físicamente nos va a exigir mucho y un equipo que se siente cómodo tanto apretando arriba como en bloque bajo".

"Creo que va a ser un partido donde nos vamos a encontrar en diferentes fases esas dos facetas del Albacete. En algunas tenderán a apretar arriba y otras nos van a esperar y van a a defender en bloque bajo, y en las dos son peligrosos, porque si te roban, tienen gente rápida e intensa arriba y y luego saliendo desde atrás hay que estar bien en vigilancia y preparados para esas transiciones porque son muy peligrosos".

Las bajas de Cala, Cipenga y Mabil

"Tenemos bajas importantes en la parte ofensiva, pero otros compañeros jugarán. Veremos quién pienso que es el adecuado para este para este partido, para el partido que nos podemos encontrar.Tengo diferentes opciones y necesitamos a todos. Todos lo saben, necesitamos tanto yo como los jugadores, dar ese pasito otra vez adelante. Decir aquí estamos otra vez, tenemos que recuperar el mejor nivel que fuimos capaces de enseñar antes de esta racha y a partir de ahí no me preocupa tanto quiénes, sino el cómo".

"El cómo afrontemos, el cómo estemos y sobre todo jugar un partido con confianza, sin precipitarnos, sin nerviosismos, no tenemos que caer en eso. Obviamente la situación es así, cuando no ganas partidos te lleva un poco a eso, pero es lo que hablamos antes, ¿no? la parte mental, intentar mentalizarnos de que tenemos que salir a ganar, a jugar a lo que sabemos y a partir de ahí pues cada uno de los jugadores y yo pues dar un pasito adelante y volver a recuperar el nivel que tenemos".

El desplazamiento masivo de la afición y un mensaje

"Ya vi que enseguida se agotaron las entradas. Nada, decirles que obviamente sabemos que en estas últimas semanas están sufriendo un poco, por los resultados... Después de ponernos primeros sabíamos que ellos tenían esa emoción que se había creado y ahora ellos también son los primeros que necesitan una victoria, que quieren que ganemos y poder celebrarlo. Lo único puedo decirle es que estén con el equipo porque el equipo se va a dejar la vida en los 90 minutos en Albacete".

"Ojalá se vea un buen partido, seamos capaces de hacer un buen partido y brindarles los tres puntos a toda esa gente que venga que sé que van a ser muchos y van a estar con el equipo".

El momento de Raúl Sánchez

"Sabemos lo que puede dar Raúl, sabemos lo que ha dado Raúl aquí en el Castellón y es el primero que lo sabe, que necesitamos su mejor versión. Estamos trabajando para ello cada día en la ciudad deportiva y cuando le toque jugar, pues necesitará ese pasito al frente que hablamos antes, no solo él, sino todos. Todos somos autocríticos y sabemos que a nivel colectivo, tanto el staff, yo, cada jugador... necesitamos dar lo mejor de nosotros".

"Obviamente no tengo ninguna duda de que los jugadores son los primeros que quieren darlo todo, que se dejan la vida en el campo, pero a veces las cosas no salen como uno quiere, uno no está tan fino como quiere, se cometen más errores de lo de lo normal y es lo que nos está pasando. Tenemos que trabajar y estamos trabajando para revertir esa situación y que volver a ser ese equipo que apenas cometía errores, que si cometía un error, era capaz de solucionarlo y ahora no hemos sido capaces en los últimos partidos de evitar que esos errores nos salieran caros, de solucionar esos desajustes, y es lo que tenemos que que volver a hacer".