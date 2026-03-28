La crónica: El Castellón da la cara para lograr un punto en Albacete que sabe a poco (1-1)

Dando la cara pero sin dar ese salto definitivo que le posibilite dejar atrás una racha que ahora se prolonga a seis partidos sin conocer la victoria. De menos a más, con máxima implicación de sus futbolistas y con buena lectura sobre la marcha y buenos movimientos de piezas de su entrenador, Pablo Hernández, el CD Castellón sumó un punto en el Carlos Belmonte ante el Albacete Balompié (1-1), un empate que puede considerarse justo, pero que en estos momentos al conjunto albinegro le sirve de bien poco, aunque le mantiene 6º en puestos de play-off de ascenso a Primera División, eso sí, empatado a puntos con Las Palmas (7º).

En un flojo primer tiempo en el que el meta belga Matthys fue el mejor de los albinegros, nuevamente el balón parado salvó a los orelluts de irse al descanso de vacío, ya que Jefté había avanzado a los manchegos en el 42 tras un buen cabezazo. De la misma forma, pero a la salida de un córner, Brignani igualaba el choque de soberbio testarazo en la prolongación, y el marcador ya no se movió en la segunda mitad pese a la mejoría de un Castellón que las tuvo para ganar, pero no las acertó.

Beñat Gerenabarrena ha recibido la quinta amarilla y se perderá el encuentro ante la UD Almería. / LALIGA

Partido marcado por las bajas

Era un duelo marcado por las dinámicas opuestas, con un cuadro local en racha que buscaba su tercer triunfo consecutivo y seguir sin conocer la derrota frente un conjunto albinegro decaído y necesitado de sumar los tres puntos para alimentar sus opciones de ascenso.

Mermado por las bajas de futbolistas como Cipenga y Mabil, pero especialmente de Cala, Pablo Hernández apostó por Doué para acompañar a Gere y Barri en la medular, con el esperado regreso de Suero para suplir a Cala.

Ambos conjuntos se mostraron muy combativos en el primer tiempo, aunque con un Castellón jugando con fuego con su portero Matthys, al que incluso el colegiado, Orellana Cid, le señaló retención de balón por aguantarlo más de 8 segundos.

El balón parado, clave

Pero la idea inicial no funcionó, con un Castellón que perdió la mayoría de duelos en el primer acto, donde Matthys tapó dos clara y se le anuló un gol a Fran Gámez.

Los orelluts inquietaron a balón parado, especialmente en un testarazo de Alberto que sacó Jefté sobre la línea de gol. Un delantero canario (Jefté) que adelantaba al Albacete ganándole la partida por dos veces en sendos duelos a Mellot rematando un gran centro de Puertas.

Y en la última acción antes del descanso, en un saque de esquina botado por Israel Suero, Brignani se imponía por arriba, en un salto, y tras certero cabezazo, superaba a Lizoain tras tocar el balón el larguero. El tanto del italiano en el 45+2 daba esperanzas a un Castellón que mejoró en la segunda mitad.

Lucas Alcázar, ante Fran Gámez. / CD CASTELLÓN

Intercambio nulo de golpes

En el segundo tiempo se mantuvo el mismo guión, con un equipo albinegro más poseedor de balón y un conjunto de casa más directo que buscaba a Jefté y Puertas en balones a la espalda de la defensa.

El propio Mellot pudo desquitarse con un trallazo que acarició el larguero, Brignani tuvo otra de cabeza y Camara tuvo las dos más claras, en especial una en la que sentó a su rival y falló en el mano a mano ante Raúl Lizoain. Pero Matthys también salvó al equipo ante San Bartolomé y Obeng.

El Castellón lo intentó, se rehizo, empató y buscó el triunfo, pero no terminó de imponer su ley, y lleva 3 puntos de los últimos 18, demasiada ventaja para sus rivales en la pelea por el ascenso.

Así va la clasificación de Segunda División