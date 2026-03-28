La previa | El CD Castellón busca un punto de inflexión en el Carlos Belmonte

Encallado en los mismos dilemas, el CD Castellón ansía pasar página e inaugurar una nueva y buena dinámica con una victoria en el Carlos Belmonte. Los albinegros buscan un punto de inflexión que les permita afrontar con el ánimo idóneo los desafíos de la recta final del curso, a la que llegan en puestos de play-off de ascenso, pero acumulando cinco jornadas sin triunfo.

Con el objetivo de ganarse el derecho a seguir soñando con lo inesperado, el equipo de Pablo Hernández visita hoy al Albacete. Le espera el conjunto local, que llega a la cita en un momento dulce. No en vano, en las últimas semanas ha aliviado su situación clasificatoria con dos victorias de alto nivel. Remontó a Las Palmas, equipo de play-off, en el Carlos Belmonte, y goleó a domicilio al Racing de Santander, el poderoso líder de Segunda.

Su entrenador, Alberto González, es además un especialista en poner en problemas a los castellonenses. Ya lo hizo en su etapa como técnico del Linares, y lo ha hecho cada vez que ha medido fuerzas en Segunda con el Albacete. Para esta ocasión, contará con las bajas del lateral derecho Lorenzo, por sanción, y del centrocampista Agus Medina y el portero Mariño, por lesión, además de los lesionados de larga duración Higinio y Cedeño. Con todo, las sensaciones son positivas en el Alba, que brilló en la Copa del Rey y se ha asentado ahora en la zona media de la tabla.

Bajas y regresos

En el Castellón, Pablo Hernández deberá resolver la ausencia de sus dos jugadores más desequilibrantes. El extremo Cipenga (con la selección de la RD del Congo) y el mediapunta Cala (sancionado por acumulación de amonestaciones) no están disponibles. Tampoco dos posibles reemplazos como Mabil (convocado por Australia) y Douglas Aurélio (lesionado), por lo que el paisaje examina la profundidad de la plantilla. Suero, que brilló el lunes en el empate contra la Cultural, apunta a la titularidad, quizá con continuidad para Pablo Santiago y carrete para Raúl Sánchez. Después de que no cuajara la opción de Jakobsen, las alternativas pasan por el rescate de De Nipoti o apuestas del filial, con Isi Angulo y Carlos Segura entre bastidores.

EL ÁRBITRO Manuel Jesús Orellana Cid, del comité andaluz, será el encargado de impartir justicia en Albacete. El árbitro de 34 años ha dirigido al Castellón en seis partidos. Ha ganado siempre fuera de casa (en Zaragoza el año pasado y en A Coruña este); y nunca en casa (empate en el play-off con el Alcorcón y tres derrotas entre el curso pasado y este).

Como fuere, con el regreso a la zaga de Mellot, una vez cumplida su sanción, se espera la vuelta de Gerenabarrena a la medular para afrontar un partido que Pablo Hernández espera especialmente físico. «El Albacete es un equipo con mucha intensidad, tanto sin balón como con balón, un equipo que en muchas fases del juego parece que tengas el partido bajo control, pero en una transición te hace gol», advirtió el míster orellut en la previa. «Es un equipo con las ideas muy claras, que físicamente nos va a exigir mucho y que se siente cómodo tanto apretando arriba como en bloque bajo», añadió, antes de remarcar lo «peligrosos» que son «en ambas facetas».

El Castellón no estará solo en el Carlos Belmonte, ni mucho menos. Se espera la presencia de más de mil orelluts entre los locales.