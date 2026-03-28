La previa | El Castellón quiere recuperar la senda del triunfo ante el colista Porreres

El Castellón B, tras no poder jugar el pasado fin de semana por un virus contagioso que dejó a media plantilla KO, afronta la recta final del campeonato contra rivales directos en l a lucha por salvar la categoría. A falta de jugar su partido contra el Torrent, este domingo recibe a un Porreres en descenso, pero con la flecha mirando hacia arriba, en las instalaciones de Gaetà Huguet, a partir de las 11.30 horas.

La plantilla ya está recuperado del virus que le afectó el pasado fin de semana. / Juan Francisco Roca

Sin los sancionados Toni Gabarri y David Sellés, el técnico Óscar López podrá disponer de Isi Angulo y también del recuperado Enric Gisbert tras tres meses de baja por lesión. En un principio el equipo de gala podrá afrontar este encuentro donde habrá tres puntos de oro en juego. Ganar significaría un gran paso adelante para ya no decir adiós al descenso directo, sino también a esa peligrosa plaza del ‘play-out’.

Enric Gisbert podría ser una de las novedades en la citación tras recuperarse de la lesión. / Juan Francisco Roca

El Porreres, conjunto balear que lucha por salir de los puestos de descenso tras su primera temporada en Segunda Federación, lejos de casa sólo ganó en una de las catorce salidas que lleva realizadas. Fue en su visita al vecino campo del Andratx (1-2), y sumó cuatro empates (Espanyol B, Olot, Mestalla e Ibiza), al margen de las nueve derrotas encajadas.