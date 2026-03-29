El análisis de Pablo Hernández tras del Albacete-Castellón: "Es positivo como ha acabado el equipo"

El CD Castellón sumó un insuficiente punto en un Carlos Belmonte frente al Albacete Balompié, que contó con la presencia de más 1.500 aficionados albinegros en las gradas, y que le impide salir de la mala dinámica en la que suma ya seis encuentros sin vencer. Pablo Hernández reconoció en sala de prensa que a su equipo le costó iniciar el encuentro y fue inferior en el tramo inicial, pero logró reaccionar en el segundo tiempo llegando a "tener opciones para llevarse el encuentro".

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Valoración del partido

"Hemos ido de menos a más. Nos ha costado en la primera parte. Sabíamos que uno de los fuertes del Albacete era intentar atraernos para buscar rupturas y espacios. En distancias hemos estado muy lejos y nos costaba ganar las segundas jugadas, pero tampoco ha sido un acoso. Creo que ha sido algo igualado y hemos tenido la suerte de empatar a balón parado antes del descanso. En el segundo tiempo ha cambiado un poco todo y hemos conseguido asociarnos mejor, controlar mejor las distancias y ganar muchas más segundas jugadas. A partir de ahí hemos conseguido encontrar más nuestro juego y atacar mejor con más gente por delante. No ha sido un partido con muchas ocasiones. Es positivo como ha acabado el equipo en campo contrario con alguna opción de llevarse el partido. Cuando vienes de la dinámica que llevamos es difícil. La confianza no está al 100%, nos ha costado tenerla, pero cuando la hemos tenido nos hemos sentido bastante cómodos"

Le costó generar al equipo

"Durante muchas fases defienden con línea de cinco y es difícil hacerles daño. En la primera parte nos ha faltado un poco de paciencia para mover el balón más rápido y no precipitarnos. En el segundo tiempo hemos podido transitar alguna vez y hemos podido hacerles daño. Al final hemos buscado el gol. Camara ha tenido una muy clara que ha tirado fuera y esto nos tiene que servir para seguir recuperando esa confianza que hemos perdido en los últimos partidos. Estos segundos 45' nos tienen que servir para ello.

Galería: Búscate en el gran desplazamiento de la afición del Castellón a Albacete / FEDPECAS

El tramo inicial del segundo tiempo

Hay que coger de referencia. Ha sido una segunda parte muy positiva en la que se ha visto de lo que es capaz este equipo y que últimamente nos está costando encontrar. En el fútbol todos sabemos que la mejor medicina para recuperar la confianza es sumar de tres, pero la única manera que podemos volver a sumar triunfos es seguir haciendo las cosas bien, como hemos hecho durante un tramo del partido e intentar hacerlo durante más tiempo y desde el principio para intentar no verte por debajo en el marcador.

Los cambios

Al final queremos que la gente que entre desde el banquillo sume y nos aporte cosas diferentes. Hoy lo hemos conseguido y me voy contento por esa participación de Tommaso de Nipoti que llevaba tiempo sin jugar. Vamos a necesitar a todos. Hemos demostrado muchas veces que los partidos se pueden ganar con la gente que entra desde el banquillo. Es lo que necesitamos ahora.

Demasiados fallos en salida de balón

"Posiblemente se pueda dar por esa falta de confianza y de resultados que te hace tomar malas decisiones. Pero hemos demostrado en un mismo partido que en la segunda parte lo hemos controlado mucho mejor y hemos decidido mejor. Tenemos que mentalizarnos que somos capaces de hacer muchas cosas bien y tomar riesgos sin precipitarnos.

Juan Francisco de la Ossa

Afición

Es increíble la gente que ha venido, como han animado antes y durante el partido y como nos han despedido a la conclusión. Sabemos que ellos son los primeros, junto a nosotros, que quieren que les brindemos una victoria, pero por circunstancias no estamos siendo capaces en los últimos partidos. Decirles que vamos a dejarnos el alma en los partidos que quedan para lograr los máximos puntos posibles de aquí a final de temporada. Sabemos que sufren cuando no salen los resultados y se merecen ya una victoria.