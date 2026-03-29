El uno a uno del Castellón contra el Albacete | Vota al mejor
Los albinegros suman un punto gracias a un cabezazo de Brignani
Matthys |7|
No pudo hacer más en tanto local y fue decisivo con dos grandes intervenciones a Jefté y Víctor San Bartolomé.
Mellot |5|
No fue el mejor encuentro del francés . Salió señalado en la jugada del gol al perder la marca del delantero rival.
Alberto Jiménez |6|
Atento siempre a las coberturas. Tuvo que salir al cruce en varias acciones y las solventó sin demasiados apuros.
Brignani |7|
Su poderío por alto permitió al equipo igualar con un gran remate en el momento más delicado.
Lucas Alcázar |6|
No sufrió en exceso en el costado izquierdo y se proyectó en ataque para doblar a Pablo Santiago. Fue sustituido en el 78’.
Barri |6|
Se vació demostrando una vez más que el esfuerzo es innegociable pese a no ser su partido más acertado con el balón
Gerenabarrena |5|
Abarcó mucho campo y sostuvo al equipo con su físico. En el descuento llegó tarde y recibió la segunda tarjeta amarilla.
Marc Doué |5|
Un experimento de Pablo que no terminó de funcionar. Le costó asociarse en tres cuartos para generar peligro.
Pablo Santiago |6|
Sigue progresando y fue un gran conector por dentro en la segunda parte. Le falta todavía ser decisivo en los partidos.
Israel Suero |7|
Fue el hombre más peligroso del Castellón. Su excelso pie izquierdo dio una nueva asistencia con un gran golpeo.
Ousmane Camara |6|
Tuvo infinitas treguas con los defensores, pero estuvo muy participativo. En el tramo final perdonó el 1-2 en un mano a mano.
También jugaron
Jakobsen |5|. Inadvertido.
De Nipoti |6|. Quiso el balón, encaró y creó peligro.
Tincho |5|. Cumplió.
Álvaro García |-|. En el añadido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 58 años en un accidente laboral en Vila-real
- Peñíscola 'estrena' un hotel de 315 habitaciones con terrazas, cinco piscinas y spa
- La AEMET sitúa a Castellón en alerta naranja en vísperas de Semana Santa
- La hostelería de Castellón se reinventa ante la falta de personal para Semana Santa: cambios en horarios, turnos y mesas
- El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
- El hito que cambió para siempre el tráfico en Castellón: El túnel que rompió el cinturón de hierro
- Alerta naranja en Castellón: fuertes rachas de 100 km/h amenazan el fin de semana
- Un accidente de tráfico con tres personas afectadas complica la tarde en la N-232 en Morella