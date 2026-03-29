El uno a uno del Castellón contra el Albacete | Vota al mejor

Matthys |7|

No pudo hacer más en tanto local y fue decisivo con dos grandes intervenciones a Jefté y Víctor San Bartolomé.

Mellot |5|

No fue el mejor encuentro del francés . Salió señalado en la jugada del gol al perder la marca del delantero rival.

Alberto Jiménez |6|

Atento siempre a las coberturas. Tuvo que salir al cruce en varias acciones y las solventó sin demasiados apuros.

Brignani |7|

Su poderío por alto permitió al equipo igualar con un gran remate en el momento más delicado.

Lucas Alcázar |6|

No sufrió en exceso en el costado izquierdo y se proyectó en ataque para doblar a Pablo Santiago. Fue sustituido en el 78’.

Barri |6|

Se vació demostrando una vez más que el esfuerzo es innegociable pese a no ser su partido más acertado con el balón

Gerenabarrena |5|

Abarcó mucho campo y sostuvo al equipo con su físico. En el descuento llegó tarde y recibió la segunda tarjeta amarilla.

Beñat Gerenabarrena fue expulsado por doble amarilla / LALIGA

Marc Doué |5|

Un experimento de Pablo que no terminó de funcionar. Le costó asociarse en tres cuartos para generar peligro.

Pablo Santiago |6|

Sigue progresando y fue un gran conector por dentro en la segunda parte. Le falta todavía ser decisivo en los partidos.

Israel Suero |7|

Fue el hombre más peligroso del Castellón. Su excelso pie izquierdo dio una nueva asistencia con un gran golpeo.

Ousmane Camara |6|

Tuvo infinitas treguas con los defensores, pero estuvo muy participativo. En el tramo final perdonó el 1-2 en un mano a mano.

También jugaron

Jakobsen |5|. Inadvertido.

De Nipoti |6|. Quiso el balón, encaró y creó peligro.

Tincho |5|. Cumplió.

Álvaro García |-|. En el añadido.