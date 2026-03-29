CD Castellón | Brignani: «Poco a poco recuperamos la confianza»

Fabrizio Brignani regresó a la titularidad contra el Albacete y anotó el tanto del empate al cabecear, al filo del descanso, un saque de esquina botado por Israel Suero. El zaguero italiano del CD Castellón valoró el punto obtenido en la medida que ayude a recuperar la confianza yse traduzca en una victoria contra el Almería, el jueves en el SkyFi Castalia (20.00 horas).

«Fue un partido difícil», resumió Brignani en Albacete. «Vale un punto que puede darnos confianza. Queríamos más porque queremos estar arriba, pero poco a poco recuperamos la confianza y tenemos que hacer bueno el jueves este punto», desarrolló el italiano, que admitió haber estado lejos de su nivel en las anteriores citas.

«En los primeros minutos, yo, que venía de unos partidos malos, intenté jugar fácil para ganar confianza», explicó Brignani, que destacó la capacidad de reacción tras el 1-0. «En eso se nota que en el equipo hay carácter, porque no es fácil. Creo que estamos trabajando bien, estamos unidos y vamos a volver a ganar pronto», añadió.

La pelota parada

Brignani anotó en Albacete su cuarto tanto de la temporada. Todos ellos han llegado en remates en el área y tres a pelota parada. «Es un aspecto clave en el fútbol», explicó. «Sobre todo ahora, como se ve en la Premier. El balón parado es muy importante y lo trabajamos mucho. Es fruto de nuestro trabajo y tenemos que seguir así», comentó.

Los jugadores albinegros celebran el tanto anotado por Brignani junto a su afición / LALIGA

En cuanto a aspectos a incidir, Brignani indicó algunos como «apretar a los equipos cuando perdemos balones e impedir el contraataque». «Hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando bien. No es fácil, pero creo que somos un muy buen equipo que merece estar ahí (arriba) y poco a poco volveremos a ser lo que fuimos», dijo.

Por último, Brignani, que formó pareja en la zaga con Alberto, se acordó de la afición albinegra, que protagonizó un desplazamiento masivo a Albacete. «Es una parte muy importante para nosotros, notarlos cerca. Si ellos nos ayudan a tener la confianza alta, podemos hacerlo muy bien».