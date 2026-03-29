Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta en CastellónAccidentes en CastellónViento extremoSecta sexualCronistas del tiempo
instagramlinkedin

CD Castellón | Brignani: «Poco a poco recuperamos la confianza»

El defensa italiano valora el punto obtenido en Albacete

Vídeo: La afición del Castelón entona el 'Pam Pam Orellut' en el Carlos Belmonte

Vídeo: La afición del Castelón entona el 'Pam Pam Orellut' en el Carlos Belmonte

Juan Francisco de la Ossa

David Oliver

Castellón

Fabrizio Brignani regresó a la titularidad contra el Albacete y anotó el tanto del empate al cabecear, al filo del descanso, un saque de esquina botado por Israel Suero. El zaguero italiano del CD Castellón valoró el punto obtenido en la medida que ayude a recuperar la confianza yse traduzca en una victoria contra el Almería, el jueves en el SkyFi Castalia (20.00 horas).

«Fue un partido difícil», resumió Brignani en Albacete. «Vale un punto que puede darnos confianza. Queríamos más porque queremos estar arriba, pero poco a poco recuperamos la confianza y tenemos que hacer bueno el jueves este punto», desarrolló el italiano, que admitió haber estado lejos de su nivel en las anteriores citas.

«En los primeros minutos, yo, que venía de unos partidos malos, intenté jugar fácil para ganar confianza», explicó Brignani, que destacó la capacidad de reacción tras el 1-0. «En eso se nota que en el equipo hay carácter, porque no es fácil. Creo que estamos trabajando bien, estamos unidos y vamos a volver a ganar pronto», añadió.

La pelota parada

Brignani anotó en Albacete su cuarto tanto de la temporada. Todos ellos han llegado en remates en el área y tres a pelota parada. «Es un aspecto clave en el fútbol», explicó. «Sobre todo ahora, como se ve en la Premier. El balón parado es muy importante y lo trabajamos mucho. Es fruto de nuestro trabajo y tenemos que seguir así», comentó.

Los jugadores albinegros celebran el tanto anotado por Brignani junto a su afición

Los jugadores albinegros celebran el tanto anotado por Brignani junto a su afición / LALIGA

En cuanto a aspectos a incidir, Brignani indicó algunos como «apretar a los equipos cuando perdemos balones e impedir el contraataque». «Hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando bien. No es fácil, pero creo que somos un muy buen equipo que merece estar ahí (arriba) y poco a poco volveremos a ser lo que fuimos», dijo.

Noticias relacionadas y más

Por último, Brignani, que formó pareja en la zaga con Alberto, se acordó de la afición albinegra, que protagonizó un desplazamiento masivo a Albacete. «Es una parte muy importante para nosotros, notarlos cerca. Si ellos nos ayudan a tener la confianza alta, podemos hacerlo muy bien».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre de 58 años en un accidente laboral en Vila-real
  2. Peñíscola 'estrena' un hotel de 315 habitaciones con terrazas, cinco piscinas y spa
  3. La AEMET sitúa a Castellón en alerta naranja en vísperas de Semana Santa
  4. La hostelería de Castellón se reinventa ante la falta de personal para Semana Santa: cambios en horarios, turnos y mesas
  5. El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
  6. El hito que cambió para siempre el tráfico en Castellón: El túnel que rompió el cinturón de hierro
  7. Alerta naranja en Castellón: fuertes rachas de 100 km/h amenazan el fin de semana
  8. Un accidente de tráfico con tres personas afectadas complica la tarde en la N-232 en Morella

CD Castellón | Brignani: «Poco a poco recuperamos la confianza»

CD Castellón | Brignani: «Poco a poco recuperamos la confianza»

El dato que recuerda el mérito de la temporada del CD Castellón | Otra jornada en play-off, ya van ¡17!

El dato que recuerda el mérito de la temporada del CD Castellón | Otra jornada en play-off, ya van ¡17!

La crónica | El Castellón B pierde en casa ante el Porreres y se mete en un gran lío (1-3)

La crónica | El Castellón B pierde en casa ante el Porreres y se mete en un gran lío (1-3)

El uno a uno del Castellón contra el Albacete | Vota al mejor

El uno a uno del Castellón contra el Albacete | Vota al mejor

La intrahistoria del Albacete-Castellón: Marea Albinegra con más de 1.500 ‘orelluts’ en el Carlos Belmonte

La intrahistoria del Albacete-Castellón: Marea Albinegra con más de 1.500 ‘orelluts’ en el Carlos Belmonte

El análisis de Pablo Hernández tras del Albacete-Castellón: "Es positivo como ha acabado el equipo"

El análisis de Pablo Hernández tras del Albacete-Castellón: "Es positivo como ha acabado el equipo"

La crónica: El Castellón da la cara para lograr un punto en Albacete que sabe a poco (1-1)

La crónica: El Castellón da la cara para lograr un punto en Albacete que sabe a poco (1-1)

Así te hemos contado el empate del Castellón en Albacete (1-1)

Tracking Pixel Contents