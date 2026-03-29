El dato que recuerda el mérito de la temporada del CD Castellón | Otra jornada en play-off, ya van ¡17!

Con menos presupuesto, con menos experiencia y con menos lo que sea, el CD Castellón está protagonizando una temporada de indudable mérito. Este domingo ha conocido una buena noticia: la derrota de la UD Las Palmas ante la SD Eibar (3-1) asegura a los orelluts otra jornada en los puestos de play-off de ascenso a Primera División. Van 17 seguidas.

Contra pronóstico, el equipo de Pablo Hernández alcanzó la zona de play-off en el mes de noviembre, tras la victoria en el feudo del Andorra. Desde entonces, no ha perdido esa posición de privilegio, cruzando diciembre, enero, febrero y marzo en la zona noble, ya sea en puestos de ascenso directo (siete de las 17) o de promoción de ascenso. Un dato que recuerda la extraordinaria temporada de los albinegros, en su segunda campaña en la categoría tras el ascenso del 2024, desde Primera RFEF.

Un colchón

Durante los meses anteriores, la excepcional marcha del Castellón le permitió construir un colchón de puntos que ahora está amortiguando la sequía de victorias de las últimas semanas. El empate del sábado en el campo del Albacete (1-1) suavizó la sexta jornada sin victorias y permite ganar tiempo para el rearme anímico y futbolístico de los orelluts, que tras el descanso dieron síntomas de mejoría para evitar la derrota en el Carlos Belmonte.

Así las cosas, el Castellón encara ahora un doble compromiso en el SkyFi Castalia. Los albinegros recibirán consecutivamente al Almería (Jueves Santo, 20.00 horas) y al Granada (Lunes de Pascua, 19.00 horas). Una secuencia que determinará, en buena medida, las opciones de los orelluts hasta el final de temporada. Como sucedió en Albacete y como ha ocurrido todo el año, los orelluts tendrán la ayuda de su afición.

A falta de 10 jornadas, los orelluts han llegado a la recta final en una buena posición. Para la próxima jornada, Pablo Hernández perderá al mediocentro Beñat Gerenabarrena, que fue expulsado en Albacete y será sancionado, pero recuperará al mediapunta Álex Calatrava, baja en el Carlos Belmonte por sanción. Todavía serán baja, por sus compromisos internacionales, el congoleño Brian Cipenga y el australiano Awer Mabil.

El pinchazo de Las Palmas

El Castellón llegó al domingo pendiente del resultado de Las Palmas. Si los insulares puntuaban en Ipurua, los albinegros hubiesen caído a la séptima posición. Sin embargo, el Eibar ganó para seguir su fenomenal escalada, se impuso 3-1, colocándose a solo tres puntos de la sexta plaza que ocupa precisamente el Castellón, en la última de play-off. Los albinegros igualan con 51 puntos con Las Palmas, y tienen la diferencia particular de goles ganada por los resultados directos (1-0 en el SkyFi Castalia, con gol de Suero, y 1-1 a domicilio gracias a un gol postrero de Brignani).