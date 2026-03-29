La crónica | El Castellón B pierde en casa ante el Porreres y se mete en un gran lío (1-3)

El Castellón B se mete en un lío tras caer derrotado con estrépito y ofreciendo una imagen de impotencia frente al que era colista, la UE Porreres, pese a adelantarse muy pronto en el marcador. Después el equipo se perdió por el limbo, no fue capaz de acoplarse a las fortísimas rachas de viento y con el 1-3 cae de nuevo en puestos de ‘play-out’ y con las plazas de descenso pisándole los talones. Los chavales de Óscar López acabaron llorando de rabia porque el tropiezo es de los que dejan huella.

Carlos Segura intenta encarar la portería del conjunto balear, en Gaetà Huguet. / Juan Francisco Roca

El filial albinegro echó al traste el partido ante el colista en la primera parte. Es cierto que marcó pronto, en el minuto 9, pero después el equipo orellut se desmoronó y acabó el primer tiempo con un contundente 1-3 que dejaba el encuentro muy cuesta arriba para la joven escuadra de la capital de la Plana. Un marcador que no se alteró en la segunda parte.

El encuentro arrancó en pleno vendaval y con un Castellón B lanzado. En el minuto 6 una falta botada por Álex Alcira fue rechazada por el guardameta visitante Pau Socias. Fue el preámbulo del 1-0 que llegó en el minuto 9 con un gran remate del ariete Rubén Catalá, para perforar la portería balear. No se podía empezar mejor. No se podía imaginar uno que la película acabaría teniendo otro final.

Rubén Catalá celebra el 1-0 anotado nada más comenzar el encuentro. / Juan Francisco Roca

A peor

Incomprensiblemente, la escuadra castellonense tras anotar el 1-0 se desmoronó. Se quedó sin balón, sin intensidad y sin chista. El Porreres se creció a raíz de anotar el 1-1 sin solución de continuidad, por mediación de Recalde. En pleno desconcierto, los baleares camparon a sus anchas y no se sabe si acompañados por el viento o por qué, vieron como Álex Martínez conseguí el 1-2 en el minuto 22 tras un doble rechace.

Sorprendentemente, el Porreres le dio la vuelta al marcador. Pero la cosa no quedó ahí porque antes de la media hora de juego llegaría el 1-3 y lo anotó Bengoetxea de córner directo. Le acompañó el viento al jugador visitante ara establecer un marcador que para nada se esperaba. 1-3 al descanso.

Willmann galopa por el carril izquierdo en busca de encarar la portería del Porreres. / Juan Francisco Roca

Segunda parte

Ni con el viento a favor, ni sabiendo que un rápido gol le hubiese metido de lleno en la lucha por ganar el partido, el Castellón B no se aclaró. Muchos errores, muchas imprecisiones, el rival agazapado en su área, la gente animando, pero ni así se supo contrarrestar al rival, cómodo en el terreno de juego y viendo como el filial fallaba y fallaba cada vez que se acercaba a su portería. Pronto se agotaron los cambios, pero la solución no dio resultados. Tiros de Nico Font, de Jacobo de Oro y de Rubén Catalá, pero si premio final. Debutó el juvenil Alejandro Anes, actuando de extremo zurdo. Al final durísimo golpe para los chavales del filial.

El joven extremo zurdo madrileño Alejandro Anes (juvenil) debutó con el filial albinegro. / Juan Francisco Roca

Doble cita

El CD Castellón B deberá afrontar dos partidos más esta semana entrante. El miércoles visitará al Torrent CF en el San Gregorio (20.00 horas), duelo suspendido del anterior fin de semana. Y el domingo a las 18.00 horas los castellonenses jugarán frente al Espanyol B, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

Ficha técnica:

-1- Castellón B: Torner; Charbel (Jorge Domingo, min. 46), Fadel, Alcira; Wilmann (Isi Angulo, min. 77), Terma (Jacobo, min. 62), Montero, Carlos Segura, Nico Font (Alejandro Anes, min. 77); Miguelón (Óscar Albiol, min. 62) y Rubén Catala.

-3- UE Porreres: Pai Socias; Villapalos, Recalde, Alejandro, Jorge García; Bertino (Alorda, min. 68), Torregrosa, Keita (Poo, min. 89), Bengoetxea; Álex Martínez (Florit, min. 74) y De Tomás (Gari, min. 46).

Goles: 1-0. Min. 9: Rubén Catalá. 1-1. Min. 10: Recalde. 1-2. Min. 22: Álex Martínez. 1-3. Min. 28: Bengoetxea.

Árbitro: Alberto Martín Hernández (Zaragoza). Amonestó al local Jorge Domingo; y a los visitantes Recalde, Torregrosa, Keita y Bengoetxea.

Campo: Gaetà Huguet.

Entrada: 200 espectadores.