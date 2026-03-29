La intrahistoria del Albacete-Castellón: Marea Albinegra con más de 1.500 ‘orelluts’ en el Carlos Belmonte
Tres autobuses de la Fedpecas y el resto de desplazamientos en vehículos particulares superaron el millar de seguidores albinegros en tierras albaceteñas
La plana mayor del Castellón, encabezada por el presidente, Haralabos Voulgaris, no falló, junto al director general, Alberto González y el secretario técnico, Ramón Soria
Mucho más que fútbol este pasado sábado en el Carlos Belmonte de Albacete, donde el CD Castellón empató 1-1, un punto insuficiente que prolonga su mala racha a seis partidos sin ganar. Quien sí que ganó, y por goleada, fue la afición, que se hizo notar incluso más que la hinchada albaceteña.
Marea Albinegra
El mayor desplazamiento de aficionados orelluts de la presente temporada se produjo ayer en Albacete. La Marea Albinegra superó los 1.500 espectadores que acudieron al Carlos Belmonte a animar al CD Castellón, superando con creces la anterior invasión albinegra, que fue en Andorra. Tres autobuses de la Fedpecas y el resto en vehículos particulares superaron el millar de seguidores albinegros en tierras albaceteñas.
Voulgaris, al frente
La plana mayor del Castellón no quiso perderse la cita manchega. La expedición del club de la capital de la Plana estuvo encabezada por el presidente, Haralabos Voulgaris, que estuvo acompañado en el palco junto al director general, Alberto González y el secretario técnico, Ramón Soria. El propio Bob quedó prendado con el gran ambiente generado por la afición albinegra. De hecho, él mismo publicó en sus redes sociales un vídeo con los cánticos y el bufandeo de los incondicionales orelluts.
La familia de Pablo
Quien estuvo muy arropado ayer en el Carlos Belmonte fue el entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, que contó con el apoyo desde la grada de su padre, Alfonso, de su madre y otros familiares. Sin duda, el míster lo agradeció enormemente.
Recibimiento y percance
La expedición del CD Castellón llegó hora y media antes del inicio del encuentro al Carlos Belmonte, como marca la normativa de LaLiga. El autobús del conjunto albinegro fue recibido por centenares de aficionados castellonenses que ya poblaban los aledaños del estadio albaceteño desde varias horas antes del comienzo del choque (los bares de alrededor hicieron ayer el agosto ante el aluvión de orellut). Una vez dentro del recinto, el bus albinegro tuvo un pequeño accidente que no afectó a personas y que no pasó a mayores.
Sienra, un aficionado más
Fuera de la convocatoria por problemas físicos, el defensa central argentino Agustín Sienra no quiso perderse el partido y alentó a sus compañeros en el Carlos Belmonte. Eso sí, para pasar inadvertido, el exjugador de Defensa y Justicia (club de la Primera División de Argentina) se personó en el recinto manchego con ropa de calle.
Cuatro jugadores del ‘B’
En la jornada de ayer, Pablo Hernández contó en el banquillo con cuatro jugadores del Castellón B, de Segunda Federación. El lateral polaco Michal Willmann, el defensa Ismael Fadel y los atacantes Carlos Segura e Isi. Todo ello debido a las múltiples bajas, en especial la del sancionado Álex Calatrava, que se perdió su primer partido de la temporada por haber visto la 5ª amarilla ante la Cultural Leonesa. Además, Sienra y Douglas Aurélio no estuvieron por lesión y Cipenga y Mabil, por estar convocados por sus selecciones, República Democrática del Congo y Australia respectivamente.
Estreno de peña en Les Useres
El duelo Albacete-Castellón no solo se vivió en la capital de la Plana o en tierras manchegas. En Les Useres se ha creado la Penya de Useres Paput Albinegre, que ya tiene 100 socios. Anoche, medio centenar se reunió para ver el choque.
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