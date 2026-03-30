CD Castellón | Les Useres presume de albinegrismo con la peña Paput Albinegre

Los orelluts de les Useres tienen un punto de encuentro con la nueva peña del municipio.

Con el nombre de Paput Albinegre, este colectivo de aficionados del CD Castellón trabaja para fomentar el albinegrismo en la provincia.

Paput Albinegre. / Mediterráneo

Cerca de 40 de los 100 componentes de la peña se reunieron para ver el partido del Castellón contra el Albacete.