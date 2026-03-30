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CD Castellón | Les Useres presume de albinegrismo con la peña Paput Albinegre

Orelluts en les Useres.

Orelluts en les Useres. / Mediterráneo

David Oliver

Castellón

Los orelluts de les Useres tienen un punto de encuentro con la nueva peña del municipio.

Con el nombre de Paput Albinegre, este colectivo de aficionados del CD Castellón trabaja para fomentar el albinegrismo en la provincia.

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Gastronomía y fútbol en la peña albinegra de les Useres. / Mediterráneo

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