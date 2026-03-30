Informe CD Castellón | El 'laboratorio' de la pelota parada da muchos puntos

En Albacete, en desventaja en el marcador y en un momento crítico de la temporada, al CD Castellón lo rescató la pelota parada. El 1-1 de Brignani en el Carlos Belmonte fue la enésima demostración de que la estrategia da muchos puntos. El club albinegro lo tiene muy claro, máxime desde la llegada de Bob Voulgaris al mando.

Cuando el actual presidente del club orellut puso su mirada en el fútbol, detectó un aspecto con un sugerente margen de mejora: la pelota parada. Así lo expresó en alguna de sus primeras entrevistas, y así lo ha puesto en práctica. En el proceso de progreso continuo que experimenta el Castellón, el trabajo en este tipo de acciones es una prioridad. El resultado se está viendo, en especial, esta temporada.

Un factor diferencial

De hecho, en la novísima ciudad deportiva Globeenergy, en la Coma de Borriol, la estrategia está muy presente. Al entrar en una de las dependencias del complejo se puede observar una gran tabla, que se actualiza tras cada jornada con la clasificación de los equipos de la Liga en la pelota parada. Entrenadores y jugadores tienen muy claro el énfasis que hay que dedicar a esta materia. Por si se les olvida, existen bonus relacionados con el balón parado, donde el Castellón está marcando diferencias.

En Albacete, Brignani anotó su cuarto tanto de la temporada. Todos ellos han llegado en remates en el área y tres a pelota parada. «Es un aspecto clave en el fútbol», explicó. «Sobre todo ahora, como se ve en la Premier. El balón parado es muy importante y lo trabajamos mucho. Es fruto de nuestro trabajo y tenemos que seguir así», comentó.

Las cifras ofensivas

Según las fuentes de datos consultadas, el Castellón suma 17 goles en acciones a balón parado. Algunos servidores lo dejan en 16, seguramente por el gol de Camara en Valladolid tras el primer rechace en un córner. Los saques de esquina están siendo especialmente fructíferos para los de Pablo Hernández, con ocho tantos. El mentado Camara lleva tres (Racing, Valladolid y Real Sociedad B), Brignani y Barri suman dos (Deportivo y Albacete; Cultural y Valladolid), y el listado lo completa Agustín Sienra (Ceuta).

Entrenamiento en la ciudad deportiva Globeenergy, con el 'carrito-pantalla' preparado. / GABRIEL UTIEL

La cosecha sería incluso mayor si hubieran sido válidos los goles de Lucas Alcázar y Fabrizio Brignani al Cádiz y al Real Zaragoza, extrañamente anulados.

Otra variante que está dando frutos son las faltas. No los lanzamientos directos, pero sí la consecuencia de la pizarra. Así han llegado tres goles: Brignani (Huesca), Mabil (Leganés) y Barri (Valladolid). Como en el resto de la preparación, el club emplea la tecnología para analizar cada detalle. El ‘carrito-pantalla’ que usa para trabajar y corregir en tiempo real (no solo pelota parada) se ha dejado ver con frecuencia en la Coma.

Lanzadores

Además del remate, la ejecución de la pelota parada exige buenos lanzadores. El Castellón tiene unos cuantos (Cala, Suero, Ronaldo Pompeu, Pablo Santiago...). Algunos de ellos también han contribuido a mejorar la eficacia en los penaltis, una faceta que torturó a los orelluts no hace tanto. Esta temporada, acumula seis goles de penal (tres de Cala, dos de Suero y uno de Douglas Aurélio).

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Rody Hoegee, entre Bob Voulgaris y Ramón Soria, antes de un partido en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

En definitiva, el Castellón, que este año contrató al neerlandés Rody Hoegee como preparador específico en la materia, ha dado un paso adelante en un aspecto que determina entre el 30 y el 40% de los goles en el fútbol, según diferentes estudios, y que está siendo fundamental para estar peleando en la zona de privilegio.