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Conexión Orellut | El duelo de este jueves ante el Almería pondrá a prueba 'los brotes verdes' del CD Castellón

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El duelo de este jueves ante el Almería pondrá a prueba 'los brotes verdes' del CD Castellón

El duelo de este jueves ante el Almería pondrá a prueba 'los brotes verdes' del CD Castellón / Mediterráneo

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

El periódico Mediterráneo publica este jueves un nuevo episodio de su podcast Conexión Orellut, dirigido por José Luis Gual, en el que se analiza la actualidad del CD Castellón en un momento clave de la temporada.

La tertulia aborda el reciente empate ante el Albacete (1-1), marcado tanto por la irregularidad defensiva del conjunto albinegro como por el multitudinario desplazamiento de aficionados orelluts. Además, los participantes ponen el foco en el rendimiento de jugadores como Fabricio Brignani y el delantero Jacobsen, así como en la gestión táctica del técnico Pablo Hernández.

Escúchalo en Spotify

El episodio también examina la situación clasificatoria del equipo y sus opciones de ascenso, en un tramo decisivo del calendario que incluye duelos exigentes frente a rivales directos como el Almería y el Granada. En este sentido, el partido de este jueves en Castalia se presenta como una prueba importante para confirmar la mejoría del equipo.

Junto a Gual participan Raúl Tena, Ximo Górriz y Yan Grivel, quienes coinciden en que mantenerse en puestos de play-off supondría ya un logro destacado para el club.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

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👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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