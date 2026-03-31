Mientras el Castellón le echa de menos, la gloria del Mundial espera a Cipenga

Mientras el CD Castellón entra en el tramo decisivo de LaLiga Hypermotion, con las 10 últimas jornadas ya en marcha, una de sus grandes figuras afronta una noche que puede cambiarle la carrera. Brian Cipenga se juega este martes, 31 de marzo del 2026, con la República Democrática del Congo el billete para el Mundial 2026 en la final del repechaje intercontinental ante Jamaica, prevista en el Estadio Akron de Guadalajara a las 23.00 horas en la península. La propia FIFA sitúa el duelo en Guadalajara dentro del torneo de repesca que reparte las dos últimas plazas para la Copa del Mundo.

Lo que le queda

La dimensión del partido es enorme. La República Democarática del Congo busca regresar a un Mundial por primera vez en más de medio siglo, ya que su única participación fue en la República Federal de Alemania 1974, entonces bajo la denominación de República de Zaire. El conjunto dirigido por Sébastien Desabre llega a esta final alimentado por una mezcla de futbolistas del campeonato congoleño y talento reclutado en ligas europeas, una política que ha reforzado el nivel competitivo de los Leopardos en esta ruta mundialista.

En ese escaparate aparece ya con nombre propio el extremo del Castellón. El club albinegro confirmó el pasado 11 de marzo la convocatoria de Brian Cipenga para este encuentro clasificatorio, cuando todavía faltaba por conocerse si el rival sería Jamaica o Nueva Caledonia. Finalmente será el combinado caribeño el adversario, después de eliminar por 1-0 a los oceánicos en la semifinal del repechaje disputada también en Guadalajara.

Así está

Aunque no parte con el cartel de indiscutible, Cipenga ya ha demostrado que puede ser decisivo con su selección. Su crecimiento internacional ha ido de la mano de su explosión en el SkyFi Castalia, donde ha pasado de fichaje prometedor a futbolista diferencial. El premio a ese salto llegó a finales de febrero, cuando LaLiga le nombró mejor jugador de LaLiga Hypermotion del mes de febrero, un reconocimiento al impacto que ha tenido en la escalada del conjunto orellut.

Su historia, además, añade trasfondo. Nacido en Kinshasa y formado futbolísticamente en Portugal, Brian Cipenga fue entrando en la dinámica de la selección congoleña durante esta temporada hasta hacerse hueco en una convocatoria de máximo nivel competitivo. El CD Castellón ya informó en octubre del 2025 de su primera llamada internacional y, desde entonces, el atacante ha seguido ganando peso en el grupo nacional.

Escaparate

Para el Castellón, la noche también tiene lectura propia. No es solo un partido de selecciones: es la confirmación de que uno de sus hombres más desequilibrantes está a las puertas del mayor escaparate del fútbol. Si la RD Congo supera a Jamaica, el club albinegro podrá presumir de tener a Brian Cipenga en el Mundial 2026, un salto gigantesco para el jugador y también para la proyección internacional de la entidad de Castellón.

La guinda

Y no será la única mirada albinegra sobre la ventana FIFA. También este martes, Awer Mabil vuelve a tener protagonismo con Australia, que se mide a Curazao en Melbourne tras vencer por 1-0 a Camerún en el primero de sus amistosos, un encuentro en el que el futbolista del Castellón disputó la segunda parte en su regreso con los Socceroos.