La hemorragia de rojas desangra al Castellón: nueve en lo que va de temporada, cuatro en las últimas seis jornadas...

Sorprende, por no decir otra cosa, la cantidad de expulsiones que lleva el CD Castellón: ya van nueve en 32 jornadas, lo que lo convierte en el segundo equipo más perjudicado de LaLiga Hypermotion, solo por detrás del Zaragoza (11). Un ránking que suele estar poblado de equipos que luchan por no bajar, todo lo contrario de los albinegros. Y, lamentablemente, es un problema que se ha agudizado en las últimas semanas, por desgracia.

La de Beñat Gerenabarrena en el Carlos Belmonte es la cuarta roja en las últimas seis jornadas. Solamente frente a Real Sociedad B y Cultural Leonesa, el equipo de Pablo Hernández se ha librado de las expulsiones. Y hablando del técnico, también ha sufrido en sus carnes la ira de los árbitros (lo echó el árbitro del Racing de Santander como, a principios de temporada, lo sufrió Johan Plat, en Córdoba).

Curiosidades que deja el Albacete-Castellón 17 Balones recuperados por Alberto Jiménez en Albacete, el que más del Castellón. 1,02 Goles esperados del Castellón en el Carlos Belmonte, una nueva cifra escasa pero que, curiosamente, fue superior a la de los locales (0,9). 100 Partidos de Isra Suero como albinegro, que adorna con 22 goles y 12 asistencias.

Repaso rápido

Está claro que algunas han sido justas (por ejemplo, la de Jérémy Mellot en El Molinón, al derribar al rival, que encaraba a Romain Matthys, siendo el último defensor). Pero no se explica tal acumulación de rojas, cuando el Castellón está lejos de ser un equipo leñero.

De rojas y de amarillas, porque, según datos consultados por Mediterráneo, el Castellón sumaría un total de 115 puntos de penalización, situándose a la cola en el combinado de sanciones disciplinarias: empatado con la Real Sociedad B (sorprendente, tratándose de un filial) y solo por detrás de los 132 del Zaragoza (normal, con toda la carga que tienen detrás).

Juan Francisco de la Ossa

De cerrar una primera vuelta con cinco rojas, ahora el saldo es el mismo, cuando todavía restan 10 jornadas para la conclusión. Desde la de Agustín Sienra en el 85’ en Las Palmas, parece que se ha abierto la veda: Mellot contra el Racing y Sporting (el día que volvía), más de Gere el sábado.

Más Segunda División en una ‘fecha FIFA’ Al contrario que en Primera, que hay parón por ser una ventana de compromisos de selecciones, LaLiga Hypermotion acelera con una jornada intersemanal... en plena Semana Santa. De locos. Así, la 33ª jornada arranca este martes, 31 de marzo del 2026, ya con tres encuentros: Mirandés-Albacete (19.00 horas), Deportivo-Córdoba, 20.00) y Valladolid-Cádiz (21.30). El Castellón-Almería es el Jueves Santo (20.00 horas) y, de forma consecutiva, el Castellón-Granada arrancará a las siete de la tarde del lunes.

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