Awer Mabil regresa al CD Castellón con una noticia inmejorable para el tramo decisivo de la temporada: confianza, minutos, gol y un impulso emocional de los que dejan huella. El internacional australiano fue titular y marcó en la goleada de Australia ante Curazao (5-1), en el último amistoso en casa de los Socceroos antes del Mundial 2026.

El atacante albinegro abrió el marcador en Melbourne y firmó una actuación con peso en la primera parte, antes de que el partido se rompiera definitivamente tras el descanso. Australia acabó imponiéndose con claridad en AAMI Park, con un marcador amplio que refuerza el ambiente alrededor de una selección ya clasificada para la Copa del Mundo.

Pero más allá del resultado, la gran lectura para el Castellón está en las palabras del propio futbolista. Tras el encuentro, Mabil dejó un mensaje de enorme valor competitivo y emocional. “Significa todo”, explicó al hablar de su vuelta con los Socceroos. El extremo subrayó lo especial que había sido jugar otra vez en Melbourne, “frente a nuestra afición” y también “frente a mi familia”, en una noche que le devuelve protagonismo internacional después de muchos meses fuera del foco.

Más que un gol: confianza para volver al SkyFi Castalia

El CD Castellón informó el pasado 19 de marzo de que Awer Mabil regresaba a una convocatoria de Australia por primera vez desde septiembre del 2024, en una ventana especialmente importante por ser la última antes de la lista definitiva del Mundial. Ese regreso ya era una buena noticia para el jugador. Ahora lo es todavía más después de responder con un gol y una actuación convincente desde el inicio.

Y hay una frase de la entrevista posterior que en clave albinegra resulta todavía más relevante. Preguntado por el mensaje que le trasladó el seleccionador, Mabil explicó que le pidió que siguiera trabajando duro cuando regresara a su club. Un Castellón que entra en la recta final de LaLiga Hypermotion y que necesita la mejor versión de uno de sus futbolistas más verticales, más profundos y más capaces de agitar partidos cerrados.

El propio internacional australiano lo dejó claro: esta concentración le deja “positividad”, “energía” y “un objetivo por el cual trabajar”. Y remató con una declaración que encaja perfectamente con lo que espera ahora el entorno orellut: “Volveré y trabajaré el doble”.

La selección de Australia que goleó 5-1 a Curazao en Melbourne. / @CommBank Socceroos

Un refuerzo anímico para el momento clave

La lectura deportiva es evidente. Mabil no vuelve simplemente después de cumplir con su selección. Vuelve reforzado, con la sensación de haber recuperado sitio, confianza y peso competitivo. Y eso, a estas alturas del curso, puede ser decisivo para un Castellón que se juega mucho en las próximas semanas. Sim ebargo, difícilmente estará el jueves (2 de abril del 2026), a las 20.00 horas, frente a la UD Almería, debido al viaje transoceánico, el jet lag...

El futbolista australiano ya era una pieza importante dentro del proyecto albinegro. El club, de hecho, anunció en diciembre su renovación hasta 2028, destacando su experiencia internacional, su desequilibrio ofensivo y su impacto en el juego del equipo.

Por eso, en clave Castellón, la noticia no es solo que Australia goleara a Curazao ni que Mabil viera puerta. La noticia es que uno de los hombres llamados a marcar diferencias en el tramo final del campeonato vuelve a Castalia con algo que a veces pesa tanto como el físico o la táctica: la convicción de sentirse otra vez importante.