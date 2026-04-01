Del Castellón a la gloria: ¡Cipenga impulsa a la República Democrática del Congo al Mundial 52 años después!
El habilidoso extremo del conjunto albinegro entra en la prórroga y revoluciona el encuentro, botando el córner que termina en el gol de Tuanbeze
En caso de ser convocado y de que el Castellón juegue el play-off, no podría jugar porque coinciden las fechas
Historia de la República Democrática del Congo. El jugador del CD Castellón Brian Cipenga fue protagonista esencial en la victoria de su selección contra Jamaica y jugará el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, debutando en fase de grupos contra Portugal en el Grupo K conformado también con Colombia y Uzbekistán.
Un partido durísimo contra Jamaica que se resolvió en la prórroga y que tuvo absolutamente de todo, con Cipenga revolucionando a los suyos y siendo clave en el tramo final. El exjugador del Villarreal Bakambu marcó antes de la prórroga pero fue anulado por fuera de juego. En el tiempo extra fue cuando el seleccionador recurrió a Cipenga, que desde el minuto uno en el terreno de juego aportó frescura y desborde por la banda izquierda. En la primera que tuvo, a punto estuvo de dar una asistencia.
Fue en el 101 cuando botó un córner y tras un toque en un jugador, Tuanzebe marcó el tanto. Una casi asistencia de Cipenga. El gol fue revisado por el VAR... y el árbitro sustituido tras lesionarse en la prórroga. Pero al final, después de 52 años cuando se llamaba Zaire, no lo jugaban desde 1974, volverá a participar en la cita más importante del fútbol a nivel de selecciones. Tras el pitido final, lo celebraron por todo lo alto, como no podía ser de otra manera.
Se perdería unos hipotéticos play-offs
Cabe destacar que, en perjuicio del Castellón, Cipenga se marcharía en junio para disputar el Mundial, por lo que, en el supuesto de que el equipo tuviera que afrontar un play-off, no podría estar disponible ni participar en esos encuentros. Cipenga ya ha hecho historia en su país.
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