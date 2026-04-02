La previa del Castellón-Almería: quién jugará, quién no jugará, el posible once, los datos del rival...

Acostumbrado, en los últimos meses, a una desacostumbrada abundancia, el CD Castellón afronta esta tarde-noche del 2 de abril del 2026) la cita contra el Almería, primera de las dos seguidas en el SkyFi Castalia en esta Semana Santa de pasión en albinegro, con la necesidad de ganar para no perder su sitio entre los seis primeros, plazas que ocupa desde el 24 de noviembre, dos días después de vencer en Andorra y que acompañaran el resto de resultados para asentarse desde aquella fecha en la zona noble. Tres puntos en los últimos seis encuentros le han abocado a este particular Rubicón, encima ante un rival que ahora vuela (20.00 horas).

Consciente de que el Castellón se ha colado en una pelea ajena, con clubs con poderosos presupuestos, Pablo Hernández trata de rebajar la presión sobre los suyos, a la vez que envía el mensaje de que morirán por intentarlo.

No es tampoco este equipo el de la exuberancia de hace mes y medio. El equipo ha dado muestras de un agotamiento físico y mental, al que han contribuido el goteo de bajas por sanción, a las que se suman los ya mundialistas Awer Mabil y Brian Cipenga, importantes, en esta fecha FIFA, con Australia y principalmente la República Democrática del Congo (respectivamente). Douglas Aurélio aún tiene para tiempo y veremos la evolución de los problemas musculares de Agustín Sienra.

Una de cal, una de arena

Dentro de ese peaje de tantas amarillas y rojas recibidas, una de cal y otra de arena. La buena noticia es que regresa Álex Calatrava; la mala, que no jugará otro titularísimo como Beñat Gerenabarrena. Lo que los orelluts ganan en clarividencia e imaginación, lo pierden en contención y despliegue.

El once de Albacete como punto de partida

Se adivina una continuidad en el once del Carlos Belmonte, gracias a una segunda parte en la que el Castellón empezó a reencontrarse consigo mismo, aunque lejos aún de la autoridad con la que se manejaba hasta el frenazo en seco frente al Racing de Santander. El albinegrismo está huérfano de victorias desde el 15 de febrero, el día (mejor dicho, la noche) que tumbaron al Deportivo en casa y alcanzaron el liderato en solitario.

Lo más probable es que, a la espera de recuperar a los internacionales, así como al todocampista vasco para el Castellón-Granada del próximo lunes, Pablo Hernández pueda armar el mismo equipo, aunque un rol diferente para Isra Suero. Sustituto de Cala el sábado, el madrileño puede mantener la titularidad, después de cumplir unos primeros 100 encuentros como albinegro con unas muy destacadas estadísticas, debido al castigo disciplinario de Gere, aunque con un Marc-Olivier Doué como pareja de Diego Barri en la medular.

¡Atención máxima! El entrenamiento previo en el SkyFi Castalia antes del Castellón-Almería / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

La gente del filial

Tan importante serán ellos, los que salgan de inicio, como los del banquillo, entre los que habrá, nuevamente, una importante representación del filial (Ismael Fadel, Guillem Terma, Carlos Segura y Michal Willmann han trabajado esta semana con los mayores).

¿Suplentes o alternativas?

Tommaso de Nipoti, Tincho Conde y Adam Jakobsen tuvieron buenos minutos en el Carlos Belmonte, por lo que son bazas con las que el Mago prepara un truco para hacer desaparecer a un Almería con la flecha hacia Arribas, en alusión al mejor futbolista del curso, autor de 20 goles (más que ningún otro) y siete asistencias.

Chirino, ¿titular o suplente?

Con el exalbinegro Daijiro Chirino inicialmente suplente, Joan Francesc Ferrer, Rubi, con quien el Castellón lleva enfrentándose más de 20 años (de sus tiempos en L’Hospitalet, Sabadell, Espanyol B o Benidorm), solo tiene la baja del centrocampista Gui Guedes, al recuperar a Leo Baptistao.

Las posibles alineaciones del Castellón-Almería. / MEDITERRÁNEO

El efecto Cristiano Ronaldo

Con 22 puntos de 27 posibles en los últimas nueve partidos (justo después de anunciar que Cristiano Ronaldo había adquirido un 25% de sus acciones), el Almería ha dado un giro a su temporada, aunque con el reciente lunar en Zaragoza (2-0, hace tres jornadas).

La reciente goleada frente a la Real Sociedad B (5-1) reforzó la sensación de bloque sólido, capaz de imponer su ritmo y su eficacia en el momento determinante.