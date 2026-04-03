Altas, bajas (y dudas) para el Castellón-Granada del Lunes de Pascua: ojo al caso de Tincho

El CD Castellón afronta el partido ante el Granada CF como una de esas citas que pueden marcar un final de temporada. Estamos hablando de la 34ª jornada en LaLiga Hypermotion, descontando las últimas nueve de la fase regular.

Loa hace después del gran triunfo, por 2-0, sobre la UD Almería, que pone fin a seis jornadas sin ganar y que mantiene a los albinegros entre los seis primeros, zona que ocupan desde el 24 de noviembre del 2025. Valió el golazo de Ronaldo Pompeu en el primer tiempo y el de Pablo Santiago más allá del minuto 90, tras el grave error de Andrés Fernández.

El próximo en venir al SkyFi Castalia

El conjunto albinegro sigue metido en la lucha por los play-off de ascenso a Primera División. Y, a pesar de la mala racha que ya ha dejado atrás, mantiene intactas sus opciones de promoción en una una pelea cada vez más apretada. El conjunto nazarí, por su parte, llega en una especie de zona de nadie, una vez ha puesto terreno de por medio con el descenso a Primera Federación, después de una clara mejoría y con la ambición de engancharse a la zona medio-alta en este tramo decisivo del curso, aunque no podrá pelear por retonarnar a la máxima categoría. Ha perdido, también por 2-0, contra la UD Las Palmas.

Once inicial del Castellón en su victoria contra el Almería (2-0). / ERIK PRADAS

Otra vez en casa

El contexto convierte el Castellón-Granada en un partido de máximo valor competitivo, emocional y clasificatorio. El equipo de Pablo Hernández ha pasado cuatro meses entre los seis primeros, llegó incluso a pisar posiciones de ascenso directo y se agarra ahora al SkyFi Castalia para defender sus opciones, en una temporada que sigue teniendo un enorme mérito. No es un duelo más: es una oportunidad para rearmarse en casa y reforzar la candidatura al play-off en una jornada que puede mover media clasificación. Además, el propio club ya ha activado la venta de entradas para ese encuentro, señal de que en el entorno albinegro se considera otra cita grande en el templo de la avenida Benicàssim.

El partido reúne todos los ingredientes: urgencia competitiva, afición, play-off, un estadio como Castalia y el pulso entre un Castellón que quiere seguir soñando y un Granada que todavía no renuncia a reengancharse.

La situación de la plantilla de Pablo Hernández

ALTAS

Los internacionales

El Castellón espera tener a los dos jugadores que se han perdido los tres últimos compromisos (Cultural Leonesa, Albacete y Almería) debido a la fecha FIFA.

Mabil. Disputó dos amistosos con Australia, la segunda parte en el 1-0 a Camerún en Sídney la semana anterior y 67 minutos en el 5-1 a Curazao, abriendo la goleada. Jugó en Melbourne el martes por la mañana (hora peninsular española).

Disputó dos amistosos con Australia, la segunda parte en el 1-0 a Camerún en Sídney la semana anterior y 67 minutos en el 5-1 a Curazao, abriendo la goleada. Jugó en Melbourne el martes por la mañana (hora peninsular española). Cipenga. Fue una pieza importante para que la República Democrática del Congo se clasificara, 52 años después, para un Mundial. El extremo orellut generó gran peligro por banda y de sus botas salió el balón en un saque de esquina que sirvió para que, en la prórroga, su país derrotara a Jamaica (1-0) con un gol de Axel Tuanzebe. Ocurrió en el minuto 100, después de que hubiese salido al principio del tiempo suplementario de una final disputada, como el amistoso de la semana anterior (2-0 frente a Bermudas, con minutos en la segunda parte para él), en la ciudad mexicana de Guadalajara, un encuentro resuelto en la madrugada (en España) del martes al miércoles. No obstante, habrá que ver el peaje de las celebraciones, después del gran éxito del país africano.

El sancionado

Beñat Gerenabarrena. Sí o sí, estará a disposición de Pablo Hernández. Fue expulsado en el descuento del Carlos Belmonte, por una rigurosa segunda amarilla, dentro del carrusel de expulsiones de los albinegros en las últimas semanas. Directamente al once contra los nazarís.

Beñat Gerenabarrena fue expulsado en Albacete y se perdió el encuentro ante la UD Almería / LALIGA

BAJAS

Los lesionados

Douglas Aurélio . Aciaga temporada también del brasileño, que reapareció a principios de noviembre de una grave lesión de rodilla de la que ha vuelto a recaer . Lleva sin jugar desde el 22 de noviembre, aunque su última aparición en una convocatoria es el 3 de enero.

. Aciaga temporada también del brasileño, que reapareció a principios de noviembre de una . Lleva sin jugar desde el 22 de noviembre, aunque su última aparición en una convocatoria es el 3 de enero. Agustín Sienra. Como en el caso del extremo, el club no ha dado ninguna información sobre el central argentino, que estuvo en el Carlos Belmonte, aunque vestido de calle. Unos problemas musculares que lleva arrastrando varias semanas. No juega desde el 15 de marzo, aunque en la siguiente semana sí estuvo en el banquillo.

DUDA

Entre interrogantes

Lucas Alcázar. Pidió el cambio cerca del 45', después de unos minutos cojeando ostensiblemente, llevándose la mano a la rodilla derecha. Con la cercanía del partido del lunes, no hay que ser muy optimista. Aunque, por otro lado, el hecho de que aguantara un rato sobre el terreno de juego, desenvolviéndose con gallardía, invita a pensar que no es nada grave.

Galería de imágenes: Lo mejor del Castellón-Almería /

LA PUNTUALIZACIÓN

Expulsado sin sanción