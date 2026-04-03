Castellón | ¿Dónde está Cipenga? Confusión sobre qué les ha pasado a los jugadores de la República Democrática del Congo

La fiesta mundialista de la República Democrática del Congo amenaza al Castellón: Brian Cipenga apunta a perderse también el partido del lunes, 6 de abril del 2026g, frente al Granada CF, a partir de las 19.00 horas, en el SkyFi Castalia.

La histórica clasificación del combinado africano ya ha provocado retrasos en el regreso de internacionales como Charles Pickel y Cédric Bakambu a sus clubs. Y en el caso del extremo del CD Castellón el problema puede ser el mismo.

La histórica clasificación de la República Democrática del Congo para el Mundial 2026 ha desatado una euforia nacional que ya está teniendo consecuencias directas en varios clubes españoles. La selección congoleña selló su billete para la cita de Estados Unidos, México y Canadá tras imponerse 1-0 a Jamaica en la prórroga, con un gol de Axel Tuanzebe, y volverá a disputar una Copa del Mundo 52 años después, ya que no participaba desde 1974, cuando compitió como Zaire. La FIFA sitúa ahora a la RD Congo en el Grupo K, junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

La República Democrática del Congo celebra el gol en la prórroga. / AGENCIAS

Recpercusiones

La repercusión de ese éxito ha sido inmediata. En las últimas horas, el caso de la RD Congo ha entrado de lleno en la actualidad de LaLiga después de que Charles Pickel no pudiera reincorporarse a tiempo al Espanyol y Cédric Bakambu tampoco estuviera disponible para el Betis, al haber sido retenidos por su federación para los actos de celebración posteriores al pase mundialista. La situación ha evidenciado hasta qué punto un éxito internacional puede chocar con las necesidades de los clubes, sobre todo cuando el calendario aprieta y no hay margen para esperas.

En Castellón, sin embargo, la preocupación no está solo en el regreso inmediato de Brian Cipenga, sino en lo que puede ocurrir dentro de unas semanas. El habilidoso extremo albinegro fue una pieza importante en la clasificación congoleña ante Jamaica. Entró en la prórroga, agitó el partido por la banda izquierda y botó el córner de la acción que terminó en el tanto de Tuanzebe, una jugada decisiva en una noche histórica para su selección. Su peso en el desenlace refuerza además sus opciones de seguir contando para el seleccionador en la lista definitiva del Mundial.

A medio plazo, más

Y ahí aparece el verdadero problema para el CD Castellón. La FIFA ha fijado el inicio del periodo obligatorio de liberación de futbolistas para el Mundial el 25 de mayo de 2026, después del último partido oficial permitido el 24 de mayo, mientras que LaLiga Hypermotion tiene programada su jornada 42ª para el 31 de mayo. Eso significa que, en caso de ser convocado por la RD Congo, Cipenga no solo podría perderse la última jornada de la fase regular, sino también un hipotético play-off de ascenso, que se disputaría ya en junio, con el torneo mundialista arrancando el 11 de junio.

Para el conjunto albinegro sería una baja de enorme impacto. Cipenga es uno de esos futbolistas capaces de romper partidos en pocos minutos, justo el perfil que más valor adquiere en el tramo final de una temporada igualada y exigente. Lo que hoy es una gran noticia para el fútbol congoleño puede acabar convirtiéndose en un contratiempo serio para el Castellón. La fiesta de la RD Congo ya ha dejado sin Pickel al Espanyol y sin Bakambu al Betis.

Y en el SkyFastalia ya se mira al calendario con la certeza de que el sueño mundialista de Cipenga también puede tener factura.