Un Castellón B que se queda sin margen de error visita al Espanyol B

Sin margen de error. Así afronta el CD Castellón B su partido contra el RCD Espanyol B este sábado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, a partir de las 16.00 horas. Un encuentro vital, importante y muy decisivo en la lucha que mantienen los albinegros para eludir los puestos de descenso que cada vez tienen más cerca tras desaparecer en combate en las últimas jornadas. Muchas derrotas que han metido a los muchachos de Óscar López a tener que pelear por no bajar a Tercera.

El filial del CD Castellón necesita sacar los tres puntos de Barcelona para no caer en descenso. / Juan Francisco Roca

¿Con el filial o con Pablo Hernández?

Todos los componentes de la primera plantilla del filial están a disposición del técnico para afrontar esta cita. No hay lesionados ni tampoco sancionados dado que el central Davis Sellés que el pasado miércoles en Torrent vio dos amarillas, podrá jugar este encuentro, pero descansará el siguiente contra el Olot en Gaetà Huguet. Faltará por ver si Carlos Segura, Guillem Terma e Ismael Fadel repiten con el primer equipo o pueden jugar este sábado con el filial.