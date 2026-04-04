Sábado de resurrección del Castellón B con un triplete de Carlos Segura (2-4)
El filial albinegro remonta para acabar goleando al Espanyol B en la Ciutat Esportiva Dani Jarque
Fue un sábado de resurrección para el CD Castellón B con un triplete del ondense Carlos Segura. Después de tres derrotas seguidas, y en el partido más complicado por el potencial del rival, el filial albinegro remontó el gol inicial del Espanyol B y, al final, consiguió resucitar para sumar tres puntos de oro y alejarse de las puertas del infierno. Ahora serán clave los dos partidos seguidos en Gaetà Huguet, frente al Olot y el Valencia Mestalla, para certificar la permanencia.
El inicio
Si los dos equipos hubiesen tenido un poco de acierto rematador, la primera parte de este duelo de filiales hubiera acabado con un claro 3-3. Muchas ocasiones y pocos goles. Rubén Catalá y Jacobo de Oro dieron los primeros avisos, con paradas del arquero local. En el minuto 25, Jan Peries cabeceó a justado fuera, dando un aviso a la escuadra de Óscar López.
Y en el 25 llegó el 1-0, con un centro de Sander Balleu que Lluc Castell remató a la red. Almansa perdonó el 2-0 minutos más tarde. El lateral Álex Alcira rozó el 1-1 en el 38', un un paradón del portero local que evitó la igualada. Y antes del descanso, penalti de Xavi Rufo a Enric Gisbert y Carlos Segura puso las tablas. Y en el 45+3, Rubén Catalá, incomprensiblemente, erró el 1-2.
Segunda parte
A los dos minutos de arrancar el segundo tiempo, la segunda amarilla a Timera, falta en la frontal del área y golazo de Ismael Fadel de golpe franco.
Alegría inmensa... pero en una contra local de tres contra tres, Almansa, de tiro raso, firmó el 2-2. Después de unos intercambios de golpes, de salvar Sergi Torner el 3-2, en el minuto 76 golazo de Carlos Segura para el 2-3. El propio ariete ondense firmó el 2-4 para sumar tres puntos de oro.
Lo que se viene
Ahora, el filial del Castellón tendrá que afrontar dos partidos como local en las instalaciones de Gaetà Huguet. El más inmediato será contra el Olot, el domingo 12 de abril a partir de las 12.00 horas. Siete días después llegará el Valencia Mestalla.
Ficha técnica
Espanyol B: Llorenç Serred; Sander (José Alberto, min. 66), Catalá, Timera, Pleguezuelo; Thymos (Santiago, min. 66), Xavi Rufo, Londoño (Sevila, min. 82), Almansa (Pol, min. 82); Lluc Castell y Jan Peries (Caroz, min. 51).
Castellón B: Sergi Torner; Ismael Fadel, David Sellés, Álex Alcira; Font (Almiñana, min. 84), Enric Gisbert, Toni Gabarri, Jacobo de Oro, Isi Angulo (Nadal, min. 84); Carlos Segura y Rubén Catalá (Miguelón, min. 63).
Goles: 1-0. Min. 25: Lluc Castell. 1-1. Min. 43: Carlos Segura, de penalti. 1-2. Min. 48: Ismael Fadel. 2-2. Min. 57: Almansa. 2-3. Min. 76: Carlos Segura. 2-4. Min. 86: Carlos Segura.
Árbitro: Mario Sánchez Sancho (Zaragoza). Amonestó a los albinegros Rubén Catalá y José Nadal. Expulsó al local Timera (min. 47), por dos amarillas.
Campo: Ciutat Deportiva Dani Jarque.
Entrada: 200 espectadores.
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