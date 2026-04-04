La intrahistoria de la victoria sobre el Almería: el gol 'imposible' de Pablo Santiago, la coincidencia con la Semana Santa del 2025...

Con uno menos, en el minuto 92, defendiendo el CD Castellón con uñas y dientes el 1-0, a Pablo Santiago se le ocurrió una locura. En un balón que era diáfano para el portero, emprendió una carrera de más de 50 metros. Encontró un insospechado premio, el gol que aseguraba el triunfo que mantiene a los albinegros entre los seis primeros y, a la vez, se apuntaba el golaveraje particular con el Almería.

«Hay que creer. Al final lo decimos para todo, ¿no?», explicaba después. «Era una jugada en la que normalmente no vas ahí, en el 93 con uno menos, pero bueno, creía que había posibilidades, que simplemente podía molestar para que no jugasen cómodos otra jugada....», desarrolló. «Y, mira, he tenido la suerte», corroboró. «El primero me lo han negado, me lo han sacado bajo la línea sobre la acción de Federico Bonini en el arranque del segundo tiempo], pero en el segundo he tenido la suerte de ese resbalón, de creer...», comentó el guipuzcoano.

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En plena Semana Santa, donde se despiertan tantas sensaciones, el partido contra el Almería no era uno más. Con tantas y tan sensibles bajas, encima contra el equipo más goleador y al que tiene el futbolista más desequilibrante (Sergio Arribas), el Castellón recuperó toda la esencia que se había desdibujado, sobre todo, a raíz de la derrota contra el Racing de Santander. Qué mejor manera de volver que con ese encuentra, esa victoria, contra los indálicos.

Coincidencia con 2025

Curiosamente, el Viernes Santo del año pasado también deparó un Castellón-Almería. Anteayer, como 12 meses atrás, los albinegros llegaban con ciertas urgencias (entonces, eso sí, mirando hacia abajo), producto de seis jornadas sin ganar. Se repitió la historia y, aunque no fue el 4-1 aquel con remontada, el 2-0 tampoco estuvo mal. Para disgusto de Rubi, que sacudió de arriba a abajo su alineación, que utilizó un sistema que hasta el SkyFi Castalia no había empleado ante el temor de que los albinegros recuperasen su frescura y clarividencia... que es lo que terminó por suceder.

La primera piedra

Pero antes del éxtasis del 2-0, todo cambió con el golazo, también lejano de Ronaldo Pompeu, para quien también fue un día especial: «Estoy muy feliz por haber marcado mi primer gol con esta camiseta, en un partido muy difícil ante un rival de mucha calidad», decía el brasileño, que se descubría ante «la magia» del SkyFi Castalia.

En los últimos cuatro meses y media solamente había jugado tres partidos, pero apareció en el momento justo para anotar otro tanto que vale un tesoro.

Un Ronaldo que empezó a car la fosa del Almería de Cristiano... Ronaldo.