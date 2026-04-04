Última hora en el 'caso Cipenga': fiesta en la República Democrática del Congo, tensa espera en el Castellón

Lo que en Kinshasa es una fiesta histórica, en el SkyFi astalia empieza a vivirse como un problema de primer nivel. Brian Cipenga, uno de los protagonistas de la clasificación de la República Democrática del Congo para el Mundial 2026, sigue sin regresar al CD Castellón después de los actos de celebración organizados por su país tras el billete mundialista, una situación que ha encendido las alarmas en el club albinegro, uno de los afectados de LaLiga junto al Elche CF, RCD Espanyol o Real Betis.

El futbolista del Castellón ha quedado en el centro de una historia con dos caras. Por un lado, la felicidad desatada en su país tras un éxito de enorme dimensión simbólica. Por otro, el malestar creciente de una entidad que considera que la prolongación de su estancia con la selección se produce fuera de la ventana FIFA y, por tanto, al margen del periodo de cesión obligatoria previsto en el calendario internacional.

Efecto colateral

En el club orellut entienden que la situación no solo afecta al plano deportivo. La ausencia de Cipenga llega en un momento sensible de la temporada, con el equipo jugándose objetivos importantes y con la planificación de Pablo Hernández condicionada por la falta de un futbolista que ha tenido peso en el curso. Pero además aparece una inquietud añadida: la derivada jurídica y aseguradora de una permanencia fuera de las fechas oficiales.

La preocupación del CD Castellón se apoya en una idea clara: la obligación de liberar internacionales se limita a los periodos fijados en el calendario FIFA. Cualquier prolongación posterior, entienden en el SkyFi Castalia, debería contar con acuerdo previo de los clubs. Y ahí es donde nace el conflicto. La fiesta por la clasificación de RD Congo para el Mundial ha acabado impactando de lleno en un club que ve cómo uno de sus jugadores sigue retenido lejos de Castellón cuando ya debería estar de vuelta.

Cipenga festeja el pase al Mundial con sus compañeros. / Francisco Guasco

Problema extendido

El caso ha ido ganando temperatura hasta el punto de que LaLiga ya trabaja con los clubs afectados para estudiar posibles reclamaciones. En el entorno albinegro preocupa especialmente que lo ocurrido con Cipenga siente un precedente peligroso y abra la puerta a nuevas situaciones similares en futuras convocatorias internacionales.

Conclusión

Así, el nombre de Brian Cipenga ha pasado en cuestión de días de estar ligado a una noche inolvidable para el fútbol congoleño a ocupar el centro de una polémica con eco en el CD Castellón.

De héroe de un país clasificado para el Mundial 2026 a foco de un conflicto que mezcla emoción nacional, reglamento FIFA y perjuicio deportivo para el conjunto albinegro.