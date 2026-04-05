El Castellón se pone serio con el 'caso Cipenga: "Tomaremos medidas para que no se vuelva a repetir"

Pablo Hernández se ha pronunciado sobre la ausencia de Brian Cipenga, por cuarta jornada consecutiva. Después de ser llamado por la selección de la República Democrática del Congo para disputar el play-off de clasificación para el Mundial 2026, perdiéndose los partidos frente a Cultural Leonesa, Albacete Balompié y UD Almería, el entrenador del CD Castellón confirmó lo que era un secreto a voces: con los Leopardos celebrando el éxito en el país africano, retenidos no se sabe muy bien si por las autoridades futbolísticas o políticas del Congo, tampoco estará, este lunes 6 de abril del 2026, en el SkyFi Castalia, contra el Granada CF.

Lo que puede volver a pasar

Todo ello con el telón de fondo de lo que sucederá cuando el futbolista, salvo sorpresa mayúscula, sea citado para el torneo de Estados Unidos, Canadá y México, perdiéndode la última jornada de LaLiga Hypermotion y un hipotético play-off.

La declaración textual de Pablo Hernández

Mabil, disponible

"Sí, Mabil, como dices, ha sido un viaje largo para él, pero bueno, ya ha entrenado dos días con el grupo, está en condiciones de estar mañana, o sea que contamos con él".

Cipenga, a la espera

"Ya se sabe que no estará. En principio creemos, porque ha sido un poco confuso todo, que está aún en su país, ha llegado de hecho hoy a su país. Pero bueno, son cosas que tendremos que valorar a nivel de club, qué medidas se toman, porque yo creo que es algo que hay que ver bien, porque no es posible que un jugador tuyo, al que el club le paga un salario, ya lo pierdas tres partidos por esos compromisos internacionales y que tengas que perderle otro o más porque lo retenga su selección o su país. No sé muy bien cómo ha sido, pero bueno, tomaremos las medidas oportunas del club para que no se vuelva a repetir".