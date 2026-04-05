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Directo Castellón-Granada: Los albinegros quieren prolongar el estado de felicidad en Castalia
El cuadro 'orellut' quiere recuperar la plaza de play-off y sumar el segundo triunfo consecutivo
El CD Castellón recuperó la sonrisa el pasado jueves al doblegar a la UD Almería después de llevar seis jornadas sin hacerlo. Además, la victoria permitió a los de Pablo Hernández mantener unos puestos de play-off que, ahora mismo con la mayoría de jornada disputada, ha perdido después de los triunfos de Burgos y la SD Eibar.
Pablo Hernández no podrá disponer de Agustín Sienra y Douglas Aurélio, que continúan siendo baja por sus respectivas lesiones, y de Brian Cipenga después de que continúe en la RD Congo celebrando la clasificación para el Mundial 2026. Por contra, el técnico recupera a Gerenabarrena, Mabil y mantiene las dudas sobre Lucas Alcázar, que fue sustituido el pasado jueves por un golpe sobre su rodilla.
Sigue las novedades del encuentro en el directo de Mediterráneo.
Los dos encuentros que se disputaban a las 18:30 horas han finalizado con la victoria de UD Almería y UD Las Palmas ante el Leganés y la SD Huesca, respectivamente. Se apreta mucho más la parte alta de la clasificación.
Antes de todo os compartimos como se encuentra la clasificación de Segunda División en estos momentos. El Castellón ha caído de los puestos de play-off después de los triunfos de varios rivales.
¡BUENAS! Bienvenidos al directo del Castellón-Granada donde los albinegros quieren conseguir la segunda victoria consecutiva después de lograr tumbar a la UD Almería el pasado jueves.
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