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Directo Castellón-Granada: Los albinegros quieren prolongar el estado de felicidad en Castalia

El cuadro 'orellut' quiere recuperar la plaza de play-off y sumar el segundo triunfo consecutivo

Castellón-Granada, en directo.

Castellón-Granada, en directo. / Mediterráneo

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

El CD Castellón recuperó la sonrisa el pasado jueves al doblegar a la UD Almería después de llevar seis jornadas sin hacerlo. Además, la victoria permitió a los de Pablo Hernández mantener unos puestos de play-off que, ahora mismo con la mayoría de jornada disputada, ha perdido después de los triunfos de Burgos y la SD Eibar.

Pablo Hernández no podrá disponer de Agustín Sienra y Douglas Aurélio, que continúan siendo baja por sus respectivas lesiones, y de Brian Cipenga después de que continúe en la RD Congo celebrando la clasificación para el Mundial 2026. Por contra, el técnico recupera a Gerenabarrena, Mabil y mantiene las dudas sobre Lucas Alcázar, que fue sustituido el pasado jueves por un golpe sobre su rodilla.

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