El informe | ¿Cuántos puntos necesita el Castellón para jugar el 'play-off'? ¿Y para subir directo?

El albinegrismo vive un inusual fin de semana. En medio de estos días festivos, todavía bajo los efectos del subidón del 2-0 a la UD Almería del Jueves Santo y esperando a confirmar su resurrección este lunes 6 de abril del 2026, que lleva el mismo apellido, consultando los resultados de los rivales directos y, en la media de lo posible, respaldado con una victoria, valorar lo que puede suceder en las nueve jornadas restantes.

Contexto

Desde la introducción de este sistema de ascensos a Primera División (temporada 2010/2011), con los dos primeros subiendo por la vía directa y un tercer billete para el ganador de las dos eliminatorias que disputan los clasificados entre el tercero y el sexto puesto (filiales excluidos), el play-off ha estado en una media de 65,4 puntos.

El máximo fueron los 71 del Córdoba en 2012 .

. Y por los bajo, se han necesitado apenas 61 puntos en tres ocasiones: Córdoba de nuevo en 2014, aunque fue séptimo con un Barcelona B intercalado; Zaragoza en 2015; y Elche en 2020.

No obstante, ya lo estamos viendo: los siete u ocho equipos que ahora encabezan la clasificación de LaLiga Hypermotion, están apretando mucho. De tal forma, que de seguir el mismo ritmo de puntuación hasta esta 34ª jornada, habría que irse a los 69 (la progresión es de 68,7).

Así arrancó la 34ª jornada en LaLiga Hypermotion De los equipos implicados en la lucha por el ascenso, la 34ª jornada arrancó este sábado con un Deportivo-Málaga y un Albacete-Burgos. El cuadro castellano, en su visita al Carlos Belmonte, sigue metiendo presión: 2-3 al Albacete (goles de Kévin Appin, Fer Niño y Álex Lizancos) y séptima jornada seguida sin perder. En cuanto a Riazor, acompañó más el resultado: un empate a uno con el que coruñeses y costasoleños se frenan mutuamente. Además, el Córdoba venció por 1-3 en Cádiz y la Cultural pudo con el Valladolid (1-0). Hoy, muy pendientes del Eibar-Ceuta (14.00 horas), Andorra-Racing de Santander (16.15), Almería-Leganés (18.30) y el Las Palmas-Huesca (también a las 18.30).

Es decir, que aplicado al Castellón, necesitaría cinco triunfos más (algo más del 50% de sus encuentros restantes) para que esos 54 puntos actuales se convirtieran, al menos, en esos 69.

Subir directamente

Curiosamente, el ascenso directo, a nueve jornadas para la conclusión, se cotizaba algo más barato. Desde 2011, se ha movido entre 69 y 85 puntos, con una media de 76,2: sin embargo, la proyección, a expensas de los marcadores de la fecha en curso, rebajaba el registro a 75,1.

La puntuación del equipo que ha subido como segundo ha estado entre esos 85 de la 2011/2012 (Celta).

Y los 69 del Deportivo en 2014 y del Cádiz en 2020.

Galería de imágenes: Lo mejor del Castellón-Almería /

La llave del SkyFi Castalia

Si ponemos el tope en 76, el Castellón necesitaría una final de curso prácticamente sin fallo: sacar 22 puntos de los 27 que le quedan.

Eso sí, con la ventaja de que le quedan más encuentros en casa (cinco, empezando por el de este lunes, 6 de abril del 2026, contra el Granada CF, a las 19.00 horas) que a domicilio.

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Juan Francisco de la Ossa

La tabla

Temporada (2º, ascenso directo) | Último en 'play-off'

2010-11

79

66*

2011-12

85

71

2012-13

77

66

2013-14

69

61*

2014-15

82

61

2015-16

74

64

2016-17

70

63

2017-18

75

65

2018-19

79

68

2019-20

69

61

2020-21

82

67

2021-22

81

68

2022-23

72

67

2023-24

72

64

2024-25

77

69

* En 2010/2011 y 2013/2014, la plaza real de play-off corrió por la presencia de un filial en zona alta.

El resumen