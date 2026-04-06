Pablo Hernández después del Castellón-Granada: "Hay que darle mucha importancia a este triunfo"

El CD Castellón sumó la segunda victoria consecutiva después de vencer al Granada en un encuentro que dominó, pero que le tocó sufrir para terminar de llevarse los tres puntos. Pablo Hernández compareció en sala de prensa muy satisfecho por la seriedad de sus jugadores en un encuentro que "llevaba pensando durante tiempo que este partido iba a ser más complicado que el del Almería". Además, confirmó la llegada de Brian Cipenga esta madrugada al Aeropuerto de Valencia y, por tanto, su disponibilidad la próxima semana.

Lee las declaraciones del técnico al completo a continuación.

Valoración del partido

Contento por volver a sumar tres puntos en Castalia. Obviamente no ha sido uno de nuestros mejores partidos, pero ha sido un partido serio. Un partido que hemos pagado los pocos errores que hemos cometido y les hemos permitido meterse en el partido. Son cosas que tenemos que mejorar y a partir de ahí, darle la importancia que tiene este triunfo. Lo llevaba pensando durante tiempo que este partido iba a ser más complicado que el del Almería.

La importancia del balón parado

Es parte del fútbol. Ha sido otro equipo que ha venido con la línea de cinco y es más difícil crear ocasiones, pero aún así el 1-0 ha sido una gran combinación que es una muestra de nuestra identidad. Cuesta mucho ganar los partidos, pero no solamente a nosotros. Esto se va a poner cada vez más complicado.

Galería: Búscate en la previa del Castellón-Granada / Kmy Ros

El equipo ha sabido gestionar la distancia

Aunque somos un equipo que no quiere renunciar al ataque y somos de los que piensa que, aunque vayamos ganando por una diferencia de uno buscamos el segundo, obviamente a estas alturas de temporada es difícil que los jugadores no tomen decisiones enfocadas en guardar resultados. Lo han manejado muy bien. Los tres goles son evitables, pero hemos tenido la suerte de anotar tres goles y ganar el partido.

¿A dónde mira este Castellón?

Miramos a Miranda del Ebro. Quién piense que el Mirandés va a ser un paseo, está muy equivocado. Ellos han demostrado que pueden ganarle a cualquiera y que nos van a exigir mucho.

Regreso de los internacionales (Mabil y Cipenga)

Mabil volvió de Australia con muchas horas de vuelo y estaba disponible hoy. Ha podido tener minutos y muy contento por su participación con su selección donde ha tenido minutos y anotó un gol. Es un jugador que necesitamos a mejor nivel

Cipenga llega esta noche a Valencia, en teoría, y estará disponible para el próximo partido. Estos días han sido un poco confuso y obviamente el club está cabreado por cómo se han gestionado las cosas. Espero que se tomen medidas para que no se vuelva a repetir porque al final los clubes son los perjudicados, en este caso nosotros que somos el único equipo que ha perdido a un jugador durante cuatro partidos.

Kmy Ros

Capacidad goleadora de Brignani

Sabemos de su potencial a balón parado. Es un jugador difícil de marcar y ganar en el duelo aéreo. Hoy no ha sido una acción aérea, ha sido una segunda jugada, pero tiene ese olfato goleador que le caen a él los balones. Seguro que le va bien para coger confianza.