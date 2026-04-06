La previa del Castellón-Granada: Entre la ilusión y la necesidad de volver a ganar

Domingo de Pascua en una luminosa capital de la Plana. Es mediodía. Los futbolistas orelluts abandonan la quietud del SkyFi Castalia entre bromas. En la puerta del recinto, una familia, con una camiseta con el nombre de Salva Ruiz, espera pacientemente el goteo de automóviles de los jugadores que abandonan el coliseo albinegro para pedir que les firmen una bandera. Da la sensación de tranquilidad máxima, como si al cabo de poco más de 24 horas no fuera a librarse, allí mismo, otro encuentro que alimenta la ilusión del albinegrismo por el ascenso a Primera División (19.00 horas). Es la previa del CD Castellón-Granada CF.

Es la cotidianidad que, por fortuna, se ha instalado en el Castellón. Una rutina sana, desvestida de presión, que le ha llevado a estar donde está, de nuevo de tapado.

Después de saborear el liderato en solitario para, seis jornadas después, verse expuesto a salir de la zona de play-off, los albinegros asumen la naturalidad del momento. Consciente de dónde están, peleando contra equipos mucho más poderosos desde el punto de vista de los presupuestos, la historia reciente... Si el Jueves Santo despachaban al Almería para poner fin a mes y medio sin ganar, ahora reciben al Granada, primo hermano de los indálicos pero, en su caso, en tierra de nadie.

La sombra

Ni siquiera la sombra del caso Cipenga (esperando su regreso, se perderá la cuarta jornada seguida) parece alterar a Pablo Hernández. Todavía sin Douglas Aurélio ni Agustín Sienra, la uda la pone Lucas Alcázar, aunque con las espaldas cubiertas porque Tincho Conde, por aquellas cosas extrañas de los comités (ellos sí se cogen fiesta), puede jugar pese a haber sido expulsado hace cuatro días.

Pablo Hernández: «Veo al equipo muy enchufado» Pablo Hernández dijo, sobre el 2-0 del Jueves Santo, que «era una victoria que necesitábamos tras seis partidos sin ganar y, además, en la forma en la que se logró y las sensaciones». «Nos va a ir muy bien para encarar la recta final», profundizó el técnico, quien deslizó que «es probable que pueda haber algún cambio, pero veo al equipo muy enchufado y a los jugadores con ganas de seguir con el nivel que dimos ante el Almería». Del Granada, que llega en tierra de nadie, cree que «Pacheta no va a permitir que se relajen y van a intentar sacar el orgullo». «Nos va a plantear un partido difícil: es un equipo muy trabajado, con argumentos y que nos va a exigir mucho».

Gerenabarrena, de regreso

Además, con la vuelta de Beñat Gerenabarrena, una llamativa ausencia que Ronaldo Pompeu minimizó, con el gol que empezaba a devolver la sonrisa al Castellón.

Para un club que ha vivido tanto tiempo entre urgencias de verdad, en ese filo que separa seguir jugando cada domingo de no hacerlo nunca más, resulta sorprendente asistir al dramatismo de otros campos. De cómo el Racing de Santander pasa del 0-2 al 6-2 en Andorra, de los apuros del Almería contra el Leganés y del Las Palmas con el Huesca...

Eso sí, a la postre, el Castellón necesita ganar para conservar su sitio en el top 6, donde lleva desde noviembre. De ser así, cuádruple empate a 57 puntos entre el cuarto y el séptimo, con el ascenso directo a cuatro.

Un vistazo al Granada

Enfrente, un equipo al que se le hará largo el final de temporada, a 14 puntos del play-off y con ocho de colchón sobre el descenso antes del arranque de la 34ª jornada.

El lateral derecho Pau Casadesús es baja, al igual que el central Manu Lama. El extremo José Arnaiz no está al 100%.

Como referencia, el 0-0 del Nuevo Los Cármenes en el cierre de la primera vuelta, con el gol interruptus de Ousmane Camara y las paradas salvadoras de Romain Matthys para mantener la inercia de aquel Castellón en plena escalada hasta el primer puesto.