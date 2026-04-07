El uno a uno del Castellón-Granada | Vota al mejor
Matthys
|7| Titubeante en algún balón alto. Paradón en un tiro de Izan. Bien, en general.
Mellot
|8| El mejor de la defensa. Evitó dos remates de gol en el segundo palo. Poderoso.
Brignani
|7| Enmendó con su gol el anterior error del tanto en propia. Algo impreciso con balón.
Alberto
|7| Tomó las mejores decisiones en la salida. Pudo marcar en una subida.
Tincho
|7| Preparado para aprovechar la oportunidad, a pesar de algún despiste.
Diego Barri
|7| Marcó y abarcó mucho campo. Casi lo ‘matan’ en el 97’ por sacar rápido de banda. Se le perdona.
Gerenabarrena
|7| Trabajo notable, con menos estruendo pero eficaz. Pisó área con peligro.
Pablo Santiago
|8| Venía de un partidazo e hizo otro. Participó en dos goles. Activo con y sin balón.
Cala
|7| Aclaró los mejores ataques, con muchos buenos penúltimos pases.
Jakobsen
|7| Parece que en el costado izquierdo ha encontrado su sitio. En línea ascendente.
Camara
|7| Cazó otro gol, el 10º en Liga. Peleó contra todos y generó.
También jugaron
Lucas Alcázar | 7 |. Cerró la banda y no se complicó.
Mabil | 7 |. Vertical. Punzó y fue útil para ganar metros.
De Nipoti | 6 |. Algún ataque. Levantó un buen centro.
Doué | 6 |. Sumó en la media.
Álvaro | 6 |. Batallador arriba en los últimos minutos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven de l'Alcora logra el máximo nivel de inglés con 12 años
- Aviso a conductores en Castellón: están robando una pieza vital de los coches y no es un hecho aislado
- La lucha de dos niños de Almassora por tener un lugar donde jugar: transforman una nave abandonada en un pabellón
- Aemet confirma cuándo vuelven las lluvias a Castellón: El clima veraniego tiene 'fecha de caducidad'
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- Fallece uno de los siete heridos en el accidente triple de Vila-real del Viernes Santo
- El fútbol de Castellón, de luto por la muerte del 'Ratón' Honorio Gómez: trayectoria, posibles causas del fallecimiento...
- Una industria que se consolida en la Vall: Stadler afianza su presencia tres años después de su llegada