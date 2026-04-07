El uno a uno del Castellón-Granada | Vota al mejor

Matthys

|7| Titubeante en algún balón alto. Paradón en un tiro de Izan. Bien, en general.

Mellot

|8| El mejor de la defensa. Evitó dos remates de gol en el segundo palo. Poderoso.

Brignani

|7| Enmendó con su gol el anterior error del tanto en propia. Algo impreciso con balón.

|7| Tomó las mejores decisiones en la salida. Pudo marcar en una subida.

Tincho

|7| Preparado para aprovechar la oportunidad, a pesar de algún despiste.

Diego Barri

|7| Marcó y abarcó mucho campo. Casi lo ‘matan’ en el 97’ por sacar rápido de banda. Se le perdona.

Gerenabarrena

|7| Trabajo notable, con menos estruendo pero eficaz. Pisó área con peligro.

Pablo Santiago

|8| Venía de un partidazo e hizo otro. Participó en dos goles. Activo con y sin balón.

Cala

|7| Aclaró los mejores ataques, con muchos buenos penúltimos pases.

Jakobsen

|7| Parece que en el costado izquierdo ha encontrado su sitio. En línea ascendente.

Ousmane Camara celebra el gol del 1-0 del Castellón ante el Granada en Castalia. / Kmy Ros

Camara

|7| Cazó otro gol, el 10º en Liga. Peleó contra todos y generó.

También jugaron

Lucas Alcázar | 7 |. Cerró la banda y no se complicó.

Mabil | 7 |. Vertical. Punzó y fue útil para ganar metros.

De Nipoti | 6 |. Algún ataque. Levantó un buen centro.

Doué | 6 |. Sumó en la media.

Álvaro | 6 |. Batallador arriba en los últimos minutos.