CD Castellón | El secreto goleador de Brignani: «Como equipo volvimos a nuestro nivel»

Cuando el CD Castellón llamó a la puerta del Mantova, de la Serie B italiana, sabía lo que buscaba. El club albinegro invirtió algo más de un millón de euros en Fabrizio Brignani, una torre de 1,93 metros de altura que había desarrollado toda su carrera en el calcio menos lujoso. Entre sus virtudes, una llamó la atención del radar orellut: su capacidad para gobernar la pelota parada. El lunes, contra el Granada en el SkyFi Castalia, Brignani cazó un balón suelto tras un córner para anotar su quinto gol de la temporada.

«Estoy feliz, porque como equipo volvimos a nuestro nivel después de un momento bajo», resumió el italiano tras el 3-2 definitivo, en la zona mixta del estadio. La cita mostró lo que Brignani domina (el cuerpo a cuerpo y el remate en el área) y lo que todavía está mejorando (la relación con la pelota y la defensa a campo abierto). En el proceso, nadie duda de que el zaguero, que enero cumplió 28 años y tiene contrato con el Castellón hasta junio del 2029, está en el camino correcto. Si algo le ha hecho progresar en su carrera (casi toda en la Serie C), ha sido una formidable ética de trabajo.

De hecho, un día contó el secreto de su habilidad rematadora. Consciente de su superioridad física, se propuso elevar su eficacia goleadora. Así, pasó un verano entero rematando los centros que le tiraban su primo y sus amigos. La insistencia y la repetición a menudo son más valiosas que el talento. El récord goleador de Brignani, defensa central, se eleva a los nueve tantos. Los logró para subir con el Mantova a la Serie B.

Sus goles

Esta temporada, de momento, lleva cinco. Cuando Brignani marca, el Castellón no pierde. Anotó en los empates a domicilio con Las Palmas y Albacete, y en las victorias sobre el Dépor, Huesca y Granada, las dos últimas en el SkyFi Castalia.

Brignani celebra un gol en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

Contra el Granada vivió de todo: primero se marcó en propia y luego festejó un tanto. «Lo importante era ganar y ganamos», sentenció. «Conmigo estoy un poco enfadado», confesó, al tiempo. «Si queremos estar arriba, nos tenemos que pedir más cada uno y esta noche (contra el Granada) pude hacer más en algunos fallos», admitió Brignani, que se ha consolidado como pareja de Alberto en la defensa, máxime por la ausencia del lesionado Sienra.

El italiano, que ha participado en 24 partidos en lo que va de Liga, con 15 titularidades, valoró la reacción del colectivo para superar la dinámica de seis jornadas sin ganar. «Es lo que queríamos, volver a ganar, aquí en Castalia con nuestra gente y con la ayuda de la afición. En Albacete logramos un buen punto y en estos dos partidos en casa nuestro objetivo era justo este», explicó Brignani.

La próxima cita

En el horizonte ya asoma la siguiente jornada. El Castellón visitará al Mirandés, que está peleando por no bajar: «Será un partido muy difícil. Tenemos que afrontarlo con la ambición de ganar, sabiendo que esta Liga es increíble, con equipos de abajo ganando a los de arriba».