La intrahistoria del Castellón-Granada: ausencias, presencias y la alegría del SkyFi Castalia

En apenas unos días, el CD Castellón ha repetido partido en el SkyFi Castalia. El Jueves Santo recibió al Almería y ayer, Lunes de Pascua, hizo lo propio con el Granada. En ambas citas, la afición albinegra acudió en masa al coliseo de la calle Huesca, en algunos casos postergando el inicio de algún viaje y, en otros, adelantando el regreso a casa. Lo primero es lo primero.

Tincho pudo jugar

Algunos de los presentes se extrañaron al ver al lateral Tincho en la alineación de Pablo Hernández, ya que fue expulsado en el anterior partido de Liga contra el Almería. Sin embargo, tanto Tincho como el resto de expulsados pudo participar en esta jornada porque el Comité no se reunió. De este modo, todos ellos cumplirán el castigo en el siguiente fin de semana. Lo primero es lo primero, también.

Kmy Ros

Mabil sí, Cipenga no

Después de sufrirlo más que ningún otro (al jugar el lunes el primer partido de la secuencia), el Castellón empezó a curarse del Virus FIFA. El extremo Awer Mabil, el internacional por Australia, estuvo ayer a disposición de Pablo Hernández y disputó el tramo final del encuentro. No así Brian Cipenga, que como todos los jugadores de la RD del Congo, ha alargado en su país la celebración del pase al Mundial, retenidos por su propia federación. Algo que obviamente no ha gustado nada a los clubs afectados, entre ellos el Castellón. Se espera que Cipenga se reincorpore en breve a los entrenamientos.

Voulgaris, en el palco

El presidente del Castellón observó el partido desde el palco. Antes, se le vio con su perro Oscar en el banquillo y después, sobre el césped, disfrutando de la celebración de la plantilla con los aficionados.

Orelluts en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

Afición visitante

50 aficionados del Granada estuvieron en la grada visitante. En sus filas milita el exgroguet Jorge Pascual, que tras marcar el penalti hizo un gesto a la grada que no gustó nada a su entrenador, Pacheta. También jugó otro conocido: Trigueros.

Próxima jornada

Después del doble compromiso como local, el equipo de Pablo Hernández jugará a domicilio la próxima jornada. Los albinegros visitarán al Mirandés, que el domingo ganó en Zaragoza y se encuentra en plena pelea por la permanencia, el domingo 12 de abril a las 18.30 horas. Después, el Castellón regresará al SkyFi Castalia para recibir al Burgos, uno de los equipos más sólidos y complicados de la categoría, el sábado 18 de abril a las 18.30 horas.

Nuevo horario

Además, ayer se conocieron los horarios correspondientes a la trigésimo séptima jornada de la Liga Hypermotion. El Castellón visitará al Málaga, rival directo en la zona alta de la tabla, en uno de los encuentros más atractivos del fin de semana. El partido se disputará el sábado 25 de abril a las 21.00 horas en el Estadio de la Rosaleda.