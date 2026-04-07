Mercado | Quién es Lucas Ribeiro, el primer nombre que sitúan en la órbita del futuro CD Castellón

Llega la primavera y con ella vuelven los rumores de mercado. Los clubs empiezan a planificar los diferentes escenarios que pueden darse cara a la próxima temporada. En las últimas horas, uno de esos nombres que saltarán al mercado ha sido vinculado a un posible interés del CD Castellón. Así lo publicó Rudy Galetti, periodista especializado en fichajes. Según sus informaciones, el orellut es uno de los clubs interesados en Lucas Ribeiro, talentoso futbolista de la Cultural y Deportiva Leonesa.

Lucas Ribeiro jugó hace poco en el SkyFi Castalia, de hecho. Actuó en ataque con libertad de movimientos y dejó varios detalles de su calidad. Según Galetti, también interesa al Real Mallorca, así como a varios clubs del norte de África.

¿Quién es Lucas Ribeiro?

Es brasileño y tiene 27 años. Amasa una larga y variada trayectoria en el fútbol profesional. Llegó muy joven a Francia, procedente de Brasil. Jugó para el filial del Valenciennes y se marchó a Bélgica, donde compitió en categorías bajas con el RE Virtonde. Lo fichó el Royal Charleroi y encadenó cesiones al Molenbeek Bruselas, al Royal Excelsior Mouscron y al Waasland-Beveren, que lo firmó en propiedad.

Después se marchó al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, donde brilló antes de volver a Europa. En este caso, a España. Con la Cultural y Deportiva Leonesa, entre Liga y Copa, Lucas Ribeiro ha jugado 25 partidos y ha marcado cuatro goles.

Otras noticias del día en el Castellón

El CD Castellón disfrutó este martes de una merecida jornada de descanso. Los pupilos que dirige el entrenador Pablo Hernández regresan el miércoles a los entrenamientos en la ciudad deportiva Globeenergy, en la Coma de Borriol. La gran novedad en la sesión será, salvo imprevisto de última hora, Brian Cipenga. El habilidoso extremo de la RD del Congo vuelve a estar disponible para los albinegros, después de que se haya perdido cuatro encuentros del campeonato de Liga por la disputa del repechaje y la posterior celebración de la clasificación para el Mundial.

El Castellón estará acompañado el domingo en Anduva. La afición albinegra ha agotado las entradas que ha facilitado el Mirandés (50). Muchos de esos aficionados orelluts viajarán en el autocar que fleta la Fedpecas. El del domingo en Miranda de Ebro es el primero de los cuatro desplazamientos que restan de aquí al final de la Liga. Los otros son Málaga (sábado 25 de abril a las 21.00 horas), y Ceuta y Huesca, en horarios todavía por determinar. En casa, los próximos rivales del conjunto albinegro serán Burgos, Córdoba, Cádiz y Eibar.

Las grandes actuaciones de Pablo Santiago no han pasado desapercibidas para los lectores de Mediterráneo. Con el 47% de los votos, el extremo orellut fue elegido mejor jugador del Castellón en el victorioso duelo contra el Granada, en la encuesta digital de este diario. Tras él, los más votados fueron Jeremy Mellot (23%) y Diego Barri (17%).