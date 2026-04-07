Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut | El CD Castellón recupera el sueño del ascenso tras vencer al Granada en Castalia
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
El podcast Conexión Orellut, del periódico Mediterráneo y dirigido por José Luis Gual, dedica su nuevo episodio al triunfo del CD Castellón ante el Granada en Castalia, un 3-2 que vuelve a meter al conjunto albinegro en puestos de play off de ascenso a Primera División.
En esta nueva entrega, José Luis Gual analiza junto a Pascual Beltrán, Israel Matamala y Adrián Aránega las claves del encuentro, el rendimiento de varios futbolistas y el escenario que se abre ahora para el equipo en la recta final de la temporada. La tertulia también aborda las opciones matemáticas del Castellón para afianzarse en la pelea por el ascenso, el peso del calendario y la importancia de los próximos duelos directos.
El episodio combina el optimismo que deja la victoria con una mirada exigente sobre la gestión del vestuario y la disciplina de la plantilla.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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