Carlos Segura, el pichichi de Segunda RFEF que se reivindica en el CD Castellón

Poca broma. El atacante ondense del CD Castellón B, Carlos Segura, ya es el máximo goleador del grupo 3 de Segunda Federación tras firmar un triplete el pasado sábado en el triunfo del filial albinegro ante el RCD Espanyol B (2-4). En total, Segura suma 17 goles. Acaba así el reinado de Jaume Tovar (Atlético Baleares), que se queda con 15 tantos.

Este menudo, pero eléctrico atacante del filial orellut, ya logró ser el máximo goleador la pasada temporada con la escuadra de la capital de la Plana en el grupo VI de Tercera Federación, con 16 goles. No está nada mal para este futbolista nacido en Onda un 23 de junio de 2003, y que tuvo sus inicios futbolísticos en el CD Onda, pasando por el Club la Vall y la cantera del Villarreal CF (incluyendo el CD Roda). El pasado verano se incorporó al filial del CD Castellón y su rendimiento ha sido excelente.

Carlos Segura, en un entrenamiento del Castellón B en Gaetà Huguet. / Juan F. Roca

De hecho, el lunes estuvo citado con el primer equipo, en el banquillo del SkyFi Castalia, para el duelo con el Granada. El entrenador Pablo Hernández lo conoce bien: lo tuvo el año pasado en el filial y este, en el primer equipo, lo hizo debutar en la eliminatoria de Copa. En Liga aún no se ha estrenado.

El segundo de todos los grupos

Los 17 goles le permiten ser el segundo máximo goleador entre los cinco grupos de Segunda Federación. Hay un futbolista que suma un gol más que Carlos Segura. Se trata de Iñigo Alayeto (Tudelano), que acumula 18. Y por detrás del ondense aparecen con 16 goles tanto Ángel Carvajal (Valladolid Promesas) como Jaume Tovar (Atlético Baleares). Con 15 aparece Berto Rosas (UD Logroñés).

Los mejores registros anotadores de las últimas temporadas de Segura son los 16 de la pasada ya en el Castellón B (en 31 partidos), a parte de los 11 tantos siendo juvenil de primer año con el Villarreal B, el curso 2019/20, en 25 partidos.