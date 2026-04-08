Informe | La fórmula del CD Castellón para recuperar el pulso: segunda unidad, comunión con Castalia y pelota parada

En una categoría que a menudo escapa de la lógica, las dinámicas cobran una importancia casi mágica. En poco tiempo, un equipo que gana a cualquiera por inercia se convierte en otro incapaz de vencer a nadie. Tras alcanzar el liderato de la categoría, el CD Castellón encalló en una de esas trampas. Encadenó seis jornadas sin ganar, en una secuencia que requirió un equilibrio complicado entre la comprensión y la exigencia, y amenazó con llevarse por delante la confianza.

Sin embargo, en un momento delicado, el equipo de Pablo Hernández ha conseguido rearmarse futbolística y emocionalmente para enfilar con el ánimo renovado el tramo definitivo de la temporada. El Castellón está en play-off, a cuatro puntos del ascenso directo. Quedan por delante ocho jornadas.

Un paso adelante

En las dos victorias seguidas en el SkyFi Castalia se han conjugado una serie de elementos que han facilitado el camino del Castellón hacia el resultado deseado. Uno de ellos ha sido el paso adelante que han dado algunos futbolistas que no estaban siendo fundamentales en buena parte de la campaña.

Es algo que, por lo general, suelen necesitar todos los equipos a estas alturas de la temporada, donde las fuerzas flaquean en muchos futbolistas que acumulan la mayor carga de minutos en sus piernas, y también el mayor desgaste mental en sus cabezas.

Pablo Santiago marcó el 2-0 del Castellón al Almería. / ERIK PRADAS

En el caso del Castellón, además, uno de los currantes ha afilado su fútbol. El espíritu y la determinación de Pablo Santiago han sido especialmente simbólicas en las victorias sobre el Almería y el Granada. La fe que demostró para provocar el error del portero Andrés y sentenciar con el 2-0 del Almería será, sin duda, una de las imágenes de la temporada. El extremo vasco dio continuidad a su gran partido este lunes, con otra actuación destacada contra el Granada que incluyó participación en dos de los tres tantos.

Asimismo, Pablo Hernández ha rescatado a otras piezas para este serial de encuentros. Uno de ellos, el lateral Tincho Conde, ha sacado adelante la papeleta en el lateral izquierdo. También aportó contra el Almería Ronaldo Pompeu, con gol incluido. Adam Jakobsen, por su parte, ha parecido encontrar un espacio feliz en el extremo, dejando a pie cambiado minutos notables. Probablemente, los mejores como albinegro.

El factor Castalia

El regreso a las victorias ha coincidido con el regreso al SkyFi Castalia, o viceversa. La comunión del equipo con la afición, aún en los momentos de incertidumbre, ha sido sin duda una de las claves del rendimiento de los jugadores en este doble enfrentamiento. Con ambición e ilusión, pero sin un exceso de presión, el Castellón y su entorno parecen haber encontrado la fórmula idónea para afrontar las emociones que vienen.

El balón parado

El cambio de inercia comenzó a cimentarse en Albacete. Allí, en el tiempo de prolongación del primer tiempo y en desventaja en el marcador, el Castellón empató en un córner. La pelota parada, una prioridad en los métodos desde la llegada al club del presidente Bob Voulgaris, le está dando mucho a los albinegros, ya sea en la primera acción o en la segunda jugada. Así fue también en los últimos partidos, como está siendo en toda la temporada.