La trayectoria de Johan Plat continuará en Países Bajos: descubre dónde entrenará el exentrenador del Castellón

Johan Plat tiene nuevo equipo para continuar su carrera en los banquillos. Tras su destitución del CD Castellón el pasado mes de septiembre, parece que ambas partes han salido reforzadas. El conjunto albinegro encontró estabilidad y un rendimiento que pocos esperaban bajo la figura de Pablo Hernández, mientras que el técnico neerlandés ha sido anunciado para las dos próximas temporadas, con una extra opcional, por una de las revelaciones de la temporada en su país y podrá debutar en la Eredivisie, la primera división.

El club en cuestión es el SC Cambuur, que milita actualmente en la segunda división, pero que, a falta de tres jornadas, ya ha certificado el ascenso directo tras aventajar en 15 puntos al tercer clasificado. Johan Plat sustituirá al veterano Henk de Jong, quien ha decidido dar un paso al lado, aunque continuará en el cuerpo técnico como segundo entrenador. La próxima será la décima temporada del conjunto neerlandés en la máxima categoría, siendo la última la 2022-23.

El técnico holandés, que se encontraba sin equipo desde su marcha del conjunto albinegro, se ha mostrado muy ilusionado con el nuevo proyecto: "Estoy increíblemente feliz y orgulloso de trabajar para este club. El estilo de juego en Cambuur es un fútbol ofensivo y atractivo, y eso es precisamente lo que yo también defiendo. Tengo muchas ganas de lograr grandes cosas junto a todos los que formamos parte del club y dar el siguiente paso en la Eredivisie" reconocía el exalbinegro en la página oficial del club holandés.

Su paso por Castalia

Johan Plat llegó al CD Castellón en 2023 como mano derecha de Dick Schreuder, cuando el equipo militaba en Primera Federación. Los albinegros firmaron una temporada exitosa en la que se proclamaron campeones de su grupo y lograron el ascenso a Segunda División. Una campaña para el recuerdo que tuvo continuidad durante los primeros meses en la categoría de plata, donde el cuadro ‘orellut’ llegó a ocupar puestos de play-off durante varias jornadas.

Sin embargo, como suele ocurrir en el fútbol, llegó el bache y el Castellón encadenó cuatro derrotas consecutivas que provocaron la destitución de Dick Schreuder y, con ella, el ascenso de Johan Plat al puesto de primer entrenador. Con el nuevo técnico, al conjunto castellonense le costó arrancar y tardó tres encuentros en sumar su primera victoria (1-3 ante el Racing de Ferrol). Los resultados no llegaron en consonancia con el rendimiento del equipo, que tuvo que esperar hasta la antepenúltima jornada para certificar la permanencia con un empate ante el Eldense en Castalia.

Johan Plat, durante un entrenamiento junto a Bob Voulgaris y Sergi Ripollés / GABRIEL UTIEL BLANCO

Una salvación que le permitió continuar en el banquillo albinegro para la presente campaña. A diferencia del curso anterior, Plat pudo iniciar la temporada como primer entrenador desde la pretemporada. Sin embargo, los resultados no acompañaron. Una plantilla con numerosos fichajes, necesitados de adaptación, y un inicio escaso de puntos, con dos empates en las primeras cinco jornadas, acabaron condenando al técnico neerlandés, que se despidió con un balance de seis victorias, ocho empates y diez derrotas en los 24 partidos que dirigió desde el banquillo ‘orellut’.