CD Castellón | La ambición de Pablo Santiago: "Estoy en mi mejor momento, pero aún puedo crecer más"

Pablo Santiago ha sido una pieza clave en las dos victorias consecutivas del CD Castellón. El extremo, protagonista en los triunfos sobre Almería y Granada, ha culminado con éxito su aterrizaje en la categoría.

Satisfecho por su rendimiento, pero ambicioso para seguir creciendo, ha comparecido este jueves en la sala de prensa del SkyFi Castalia, donde ha analizado la actualidad albinegra, y ha advertido sobre la dificultad de la salida dominical al feudo del Mirandés.

Adaptación a la categoría y momento personal

"La temporada es larga y en los inicios siempre quieres rendir al máximo. Pero es importante darse tiempo a uno mismo, adaptarse bien. He ido progresando y ahora estoy en el mejor momento de la temporada. Creo que aún puedo crecer más".

Volver a ganar

"El grupo está tranquilo. Han venido muy bien estas dos victorias. Volver a Castalia y volver a ganar es algo que le damos mucha importancia. Esperamos seguir la racha en Miranda, sobre todo en las sensaciones de juego y la fortaleza del equipo".

Pablo Santiago, antes de botar un córner en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

"Una de las claves es que hemos demostrado mentalidad. Todos los equipos han tenido o van a tener esa mala racha. Nosotros pudimos cortarla en casa y siendo nosotros mismos".

Mirandés

"Es un rival muy complicado. Creo que en los últimos cuatro partidos no ha perdido. Aunque la clasificación diga que está abajo, lleva buenos partidos, se están agarrando a la Liga y están necesitados de puntos. Va a ser muy difícil. Cuando tienen tiempo juegan bien, crean situaciones... Tendremos que estar muy metidos y ser nosotros".

"Ellos están en una situación difícil. Tenemos que ser inteligentes, jugar con eso. Los dos saldremos a ganar porque necesitamos los puntos. En esta Liga ya hemos visto que no te puedes confiar, ningún partido es fácil y seguro que este tampoco lo va a ser".

Especialista en la pelota parada

"Se le da mucha importancia. Es una categoría en la que se marca muchísimo la diferencia en pelota parada. Aquí se trabaja mucho, se hace mucho hincapié. Las cosas están saliendo, cada uno ejerce su rol. No solo son importantes el sacador y el rematador. Todos en el área tienen su función, todos están muy metidos y lo estamos haciendo muy bien".

La zona alta

"Está todo apretadísimo. Estamos cuatro equipos empatados, el ascenso directo está a cuatro puntos, los perseguidores a tres... Está todo muy igualado. Simplemente, dependemos de nosotros para lo bueno y lo malo, tenemos que centrarnos en nuestro juego, en Miranda. Ahora mismo solo pensamos en eso".