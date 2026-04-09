Conexión Orellut | El CD Castellón consciente de la necesidad de mantener el nivel de las últimas jornadas para poder superar al CD Mirandés

El podcast Conexión Orellut, dirigido por José Luis Gual, estrena hoy un nuevo episodio centrado en la previa del encuentro que medirá al CD Castellón con el CD Mirandés este domingo en Anduva. El programa pone el foco en la necesidad del conjunto albinegro de mantener el buen nivel mostrado en las últimas jornadas para seguir peleando por sus objetivos en el tramo decisivo de la temporada.

En este capítulo se recogen las declaraciones de Pablo Santiago y Carlos Fernández, por parte del Mirandés, además del análisis de Conrado Marín, Luis Pastor, Pablo Grande y Manu Irún. La tertulia repasa asuntos como la gestión del vestuario, las polémicas ausencias de algunos jugadores, la recuperación de la confianza tras las últimas victorias y la presión que rodea la lucha por el ascenso.

Como es habitual, el episodio también incluye la sección musical Enola Wave, de la mano de Vicente Llácer, con un recorrido por versiones acústicas de grupos emblemáticos.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.