Propuesta de multa para una aficionada del Racing de Santander por "provocar" a la afición del CD Castellón

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto 3.001 euros de multa y seis meses de prohibición de acceso a recintos deportivos a una aficionada del Racing de Santander por «realizar gestos de descalificación y provocación a la grada local» en el partido disputado por los cántabros contra el CD Castellón en el SkyFi Castalia.

Este incidente llevó al Castellón a reubicar a Preferencia a los acompañantes de los jugadores del equipo visitante.

Otras multas propuestas

Por otra parte, el expediente del Elche CF corresponde a la llegada de los jugadores al Estadio Martínez Valero en el partido contra el RCD Mallorca de la vigésimo novena jornada de la Liga de Primera División el pasado 21 de marzo.

Según el informe de la Policía Nacional, el club solicitó el acompañamiento hasta el estadio y acordó con el coordinador de seguridad la entrada a través del sector sur del recinto. El autobús desobedeció las instrucciones de los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local implicados en el dispositivo, ralentizó la marcha y, en cambio, siguió las indicaciones de líderes de la peña ultra.

Las diligencias de la Policía Nacional reflejan que el vehículo se detuvo en un punto prohibido y que el delegado del club despreció expresamente las advertencias del coordinador de seguridad. Finalmente, jugadores y cuerpo técnico bajaron en el lugar y accedieron a la zona protegida a pie.

Apoyo a ultras

Por último, el caso del Sevilla CF se remonta al 14 de febrero. El equipo adelantó la salida de la expedición desde la Ciudad Deportiva sin avisar a la Policía Nacional, que había acordado previamente un horario y un itinerario para la escolta hasta el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El imprevisto provocó que la Policía Nacional, en coordinación con la seguridad privada, articulara un dispositivo para recepción del autobús, que llegaba sin la escolta. Frente la falta de información de las autoridades, ultras de Biris Norte sí tenían datos de la salida del equipo, lo anunciaron en redes sociales y organizaron un recibimiento en los aledaños del estadio de Nervión.

En los casos de los clubes mencionados, la Comisión Estatal considera que se cometieron infracciones graves a la Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Saludos nazis y otras multas

Por otro lado, la Comisión contra la Violencia en el Deporte ha propuesto para sanción a varios aficionados por conductas racistas, violentas o incitadoras al odio en estadios de fútbol.

Entre los propuestos para sanción se encuentra un seguidor del Valencia CF identificado como miembro del grupo ultra Yomus. En el partido disputado contra el Levante UD el pasado 15 de febrero, el hincha realizó de manera reiterada saludos nazis, se digirió a aficionados del equipo local haciendo gestos de cortar el cuello y simulando clavarles un cuchillo.

Pablo Casado

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha solicitado una multa de 4.000 euros por la comisión de una infracción grave y la prohibición de acceso a los recintos deportivos durante un plazo de 12 meses. Este seguidor ha sido propuesto para sanción otras cinco ocasiones anteriores desde la temporada 2010-2011.

En el mismo derbi valenciano, la Policía Nacional identificó a un seguidor del Levante UD que escupió a un ciudadano que le había recriminado que siguiera el partido de pie e impidiera la visión del terreno de juego. La Comisión ha propuesto una multa de 5.000 euros y la prohibición de acceso a los estadios durante un año.

Y en Segunda Federación, el coordinador de seguridad del Xerez CD-Linares Deportivo del 15 de febrero reflejó insultos racistas a un jugador del equipo visitante. La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha propuesto una multa de 4.000 euros y la prohibición de acceso durante un año a un aficionado que gritó “puto negro” al futbolista Manny Alexander Rodríguez.