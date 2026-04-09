Las ocho ‘finalissimas’ del Castellón y los aspirantes al ascenso | ¿Quién tiene el peor calendario?

Aunque en Segunda División es prácticamente imposible acertar resultados, es evidente que a todos les interesan los enfrentamientos directos entre rivales. Además, tampoco hay que perder de vista los duelos ante equipos que luchan por la permanencia, ya que aumentan notablemente su dificultad e importancia en este tramo decisivo.

Con este contexto, el calendario del Castellón presenta varios compromisos exigentes. De las ocho jornadas restantes, tres serán ante rivales directos (Burgos, Málaga y Eibar), otras tres frente a equipos que pelean por la salvación (Mirandés, Huesca y Cádiz) y las dos restantes contra conjuntos situados en la zona media de la tabla, como Ceuta y Córdoba.

El calendario restante a los aspirantes al ascenso a Primera División / Mediterráneo

Además, hay que tener en cuenta la importancia que el gol average absorve en el último tramo de la campaña con el que el Castellón tiene empatado frente al Burgos o Eibar y vencido por la mínima frente al Málaga.

Los rivales directos

No es un mal calendario si se compara con el de otros aspirantes como Málaga o Almería. Los malacitanos afrontan un tramo de máxima exigencia con cuatro jornadas consecutivas ante rivales directos: Las Palmas, Almería, Castellón y Eibar. Posteriormente, se medirán al Sporting de Gijón y Ceuta antes de recibir al Racing de Santander en la penúltima jornada y echar el cierre de la temporada frente al Real Zaragoza.

El Almería tampoco lo tiene sencillo, ya que le restan cuatro rivales que están inmersos en la pelea por el ascenso y otro ante un rival como el Mirandés, que sueña con conseguir la salvación.

El resto de aspirantes cuentan, a priori, con calendarios más favorables. El Racing de Santander recibirá al Almería y visitará al Málaga, mientras que el Deportivo de La Coruña deberá viajar a Burgos y cerrar la temporada en casa ante la UD Las Palmas. Por su parte, el Eibar tendrá un duelo clave en Ipurua frente al Málaga y visitará Castalia en la última jornada.

Por último, Burgos y la UD Las Palmas afrontan tres enfrentamientos directos cada uno. Los burgaleses visitarán Castalia y recibirán a Deportivo y Almería en El Plantío. Un escenario similar al del conjunto canario, que también se medirá a Deportivo y Almería, ambos a domicilio, además de rendir visita a Málaga.