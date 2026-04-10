CD Castellón | El último empujón para la salvación del filial: Todos a Gaetà Huguet

Temporada de ensueño del CD Castellón y esperanzadora campaña del CD Castellón B en su estreno en Segunda Federación. Mientras el primer equipo peleará por el ascenso, el filial lo hace por la permanencia y está en el tramo más importante. Restan cuatro partidos para acabar la competición regular y con la salvación a tiro de piedra los chavales de la escuadra castellonense confían en que la afición no les deje abandonados en estos duelos decisivos. Cuatro quedan, tres en casa y uno fuera.

Por eso en las dos últimas sesiones de trabajo en Gaetà Huguet se habla de que quieren un campo con mucho público para así alcanzar cuanto antes el objetivo de la permanencia. Los horarios están claros desde hace unas semanas: Castellón B-Olot (domingo 12, a las 12.00 horas); Castellón B-Valencia Mestalla (domingo 18 a las 12.00 horas); Barbastro-Castellón B (domingo 26 a las 12.00 horas) y Castellón B-Girona B (domingo 3 de mayo, 12.00 horas).

Las cuentas

Sumando cuatro o cinco puntos de los 12 que quedan la permanencia estará asegurada. Ver el campo como el día en que el Barcelona Atlètic visitó la capital de la Plana (cerca de 1.500 espectadores) sería lo que todos desearían. Y se quiere asegurar la permanencia lo antes posible para poder jugar, por fin, sin agobios las dos últimas jornadas.

Para empezar, un rival directo: la UE Olot. El filial albinegro afronta este encuentro tras asaltar la Ciutat Esportiva Dani Jarque frente al Espanyol B (2-4 con una segunda parte espectacular). En ese encuentro el filial batió el récord de lanzamientos portería en un partido esta temporada: 20 en total.