Pablo Hernández, antes del Mirandés-Castellón: el rival, la actualidad y el caso Cipenga

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón, ha analizado la actualidad albinegra en la previa del duelo del domingo contra el CD Mirandés.

Mirandés, próximo rival

"En los últimos cuatro partidos no ha perdido. Ha sido capaz de darle la vuelta a partidos que empiezan perdiendo. Está en la situación que está (en descenso), es una de sus últimas balas y sabemos que va a ser un partido de mucha exigencia. Ellos se juegan mucho, nosotros también, y va a ser muy intenso. Tenemos que estar muy concentrados para lograr los tres puntos".

"En los últimos cuatro partidos han sumado los mismos puntos que nosotros. Es un equipo con gente joven, con hambre, ganas... Están en una situación complicada, pero no se rinden. Lo han demostrado en los últimos partidos. Solo les vale ganar y van a ir a por la victoria".

El momento de Pablo Santiago

"Es un chico que trabaja como el que más. Es muy humilde. Tanto cuando ha jugado como cuando no ha jugado, ha estado de diez. Estoy contento porque le están saliendo las cosas. Juegue en la posición que sea, cumple y da el máximo. No busca el brillo individual sino lo mejor para el equipo y sabe lo que necesita el equipo. Le está valiendo para progresar y hacer buenos partidos".

Lucas Alcázar y Douglas Aurélio

"Lucas, con alguna pequeña molestia, ya pudo jugar y esta semana ha entrenado bien, está al cien por cien. Douglas está cerca de volver, está haciendo parte de entrenamientos con el grupo".

Jakobsen en la banda izquierda

"Por circunstancias, está jugando ahí. Lleva dos buenos partidos. Es una opción más que tenemos. Es una posición que no es nueva para él, se encuentra cómodo, a pierna cambiada. Le permite buscar espacio por dentro, también buscar la espalda de la defensa... Nuestra forma de jugar le favorece, con el lateral alto. Él también ha dado un pasito adelante en cuanto a confianza, responsabilidad...".

El tema Cipenga

"Como ya dijimos desde el club, hemos hablado con los organismos que tienen que tomar cartas. Él está entrenando como uno más y va a viajar como uno más. No va a influir. Tendrá sus consecuencias quizá a nivel económico, no sé cómo se solucionará. Sabemos que lo podemos perder para el último partido de Liga y un hipotético play-off. Mientras esté, será uno más".

Cipenga, en el entrenamiento de hoy en la ciudad deportiva Globeenergy. / Toni Losas

El valor de haber vuelto a las victorias a través del juego

"Obviamente, consguir los tres puntos es importante, pero siempre he creído que para llegar a eso tenemos que jugar bien a fútbol, con y sin balón, porque es lo que nos ha traído hasta aquí y lo que más nos acerca a ganar".

La clave para la recta final

"Lo que tenemos que hacer es no bajar el nivel de competitividad. Luego con balón puedes estar mejor o peor, crear más o menos ocasiones, estar más o menos finos... pero si competimos como hemos demostrado que sabemos competir, eso nos va a dar la posibilidad de conseguir algo bonito. Lo hemos hecho durante buena parte de la temporada. En la dinámica negativa que pasamos, en algunos partidos, el nivel de concentración, de activación, algunos errores... nos penalizó mucho. Por suerte, en los últimos partidos, e incluyo el segundo tiempo de Albacete, recuperamos ese nivel".