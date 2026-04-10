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Programación completa de la primera Fira Albinegra de la provincia

Culla alberga este sábado esta novedosa iniciativa del CD Castellón

Charla, firmas, comida, tardeo, música, subasta...y mucho albinegrismo

Imagen de archivo del Día del Niño celebrado en el SkyFi Castalia.

Imagen de archivo del Día del Niño celebrado en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

David Oliver

Castellón

Este sábado 11 de abril, a partir de las 12.00 horas, Culla alberga la primera Fira Albinegra. Se trata de una iniciativa novedosa del CD Castellón, que ha desvelado la programación completa de la cita, que cuenta con el patrocinio de l'Etrusco y la colaboración del Ayuntamiento de Culla.

La Fira comenzará a las 12.00 horas en la plaza de Culla. Durante toda la mañana habrá actividades infantiles. Entre ellas, la elaboración de un tifo junto al Fondo 1922, y FC26 con CoolMod.

Charla - 13.00 horas

Habrá una charla sobre el CD Castellón moderada por Kiko Felguera, del departamento de comunicación, y que contará con la participación del director general ejecutivo del club, Alberto González; del especialista de marca, Iván Catalán; y de Enrique Ballester, periodista del periódico Mediterráneo.

A comer -14.00 horas

De la mano de pizzería L'Etrusco habrá pizzas y productos a precios populares. También bebidas.

Firmas y fotos - 15.00 horas

Los jugadores del primer equipo Tincho Conde y Douglas Aurélio atenderán a los aficionados y firmarán autógrafos.

Subasta retro - 16.00 horas

Después, subasta de camisetas retro del CD Castellón. También habrá presentación de merchandising.

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Tardeo - 17.00 horas

La fiesta continuará en Culla con la actuación del grupo Synthesis.

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