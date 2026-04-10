Programación completa de la primera Fira Albinegra de la provincia
Culla alberga este sábado esta novedosa iniciativa del CD Castellón
Charla, firmas, comida, tardeo, música, subasta...y mucho albinegrismo
Este sábado 11 de abril, a partir de las 12.00 horas, Culla alberga la primera Fira Albinegra. Se trata de una iniciativa novedosa del CD Castellón, que ha desvelado la programación completa de la cita, que cuenta con el patrocinio de l'Etrusco y la colaboración del Ayuntamiento de Culla.
La Fira comenzará a las 12.00 horas en la plaza de Culla. Durante toda la mañana habrá actividades infantiles. Entre ellas, la elaboración de un tifo junto al Fondo 1922, y FC26 con CoolMod.
Charla - 13.00 horas
Habrá una charla sobre el CD Castellón moderada por Kiko Felguera, del departamento de comunicación, y que contará con la participación del director general ejecutivo del club, Alberto González; del especialista de marca, Iván Catalán; y de Enrique Ballester, periodista del periódico Mediterráneo.
A comer -14.00 horas
De la mano de pizzería L'Etrusco habrá pizzas y productos a precios populares. También bebidas.
Firmas y fotos - 15.00 horas
Los jugadores del primer equipo Tincho Conde y Douglas Aurélio atenderán a los aficionados y firmarán autógrafos.
Subasta retro - 16.00 horas
Después, subasta de camisetas retro del CD Castellón. También habrá presentación de merchandising.
Tardeo - 17.00 horas
La fiesta continuará en Culla con la actuación del grupo Synthesis.
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