Antxon Muneta, entrenador del Mirandés: "El Castellón es el equipo que más me gusta"
El equipo local, que se está jugando la permanencia, espera al Castellón para la cita del domingo (18.30 horas) repleto de "confianza"
EFE
No le espera un partido nada fácil al CD Castellón, contra un rival que está jugando la permanencia en la categoría. El entrenador del CD Mirandés, Antxon Muneta, ha fijado como claves para el encuentro del domingo (18.30 horas) en el estadio Anduva frente a los orelluts, "mantener la seriedad defensiva y consistencia durante todo el partido y acertar de cara a portería".
El técnico del conjunto rojillo ha reconocido que la victoria conseguida ante un rival directo por la permanencia como el Real Zaragoza (1-2) ha cambiado el estado anímico de su equipo, y los tres puntos suponen "un golpe grande de confianza".
"Nos vemos que estamos en la pelea y que lo tenemos ahí a pesar de que la distancia de seis puntos sigue siendo importante", ha apuntado.
En este sentido se ha mostrado convencido del respaldo de una afición que ha vuelto a ilusionarse tras el triunfo en tierras mañas, y percibe que "el equipo lo va a hacer", en un partido que ha calificado de "vital, donde se va a sufrir, pero si se hacen las cosas como se debe va a suponer un paso más", ha insistido.
Elogios al Castellón
Muneta ha mostrado su debilidad por el juego del rival, "el que más me gusta de la categoría", ha admitido, al tiempo que confía en que no se repita la situación de la primera vuelta en el SkyFi Castalia donde el Mirandés, tras igualar el tempranero gol castellonense, en la segunda mitad sufrió la contundencia ofensiva de Camara, que firmó un doblete, con el segundo tanto en el descuento.
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