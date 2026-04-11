La boda más albinegra: Se casan con todos los invitados vestidos del CD Castellón y lo celebran en Castalia

Sabrina Llorens, presidenta de la peña Pasión Albinegra, y el aficionado albinegro Antonio Miguel Llaves han celebrado una boda cuanto menos original en Castellón: la pareja se casó rodeada de más de 60 invitados que compartieron con ellos su pasión por el CD Castellón luciendo camisetas y bufandas del club en un día tan especial.

Las mejores fotos: Sabrina Llorens y Antonio Miguel Llaves se casan con más de 60 invitados vestidos del CD Castellón / Mediterráneo

La idea, según cuenta Antonio Miguel Llaves, surgió de una manera muy natural, porque “el Castellón es un poco nuestro método de vida”. Explica que, cuando decidieron casarse, en un primer momento no pensaban hacer nada especial. “Tengo ya 50 años, pero es la primera vez que me caso”, señala. Fue entonces cuando Sabrina le lanzó la propuesta: que tanto ellos como los invitados fueran “todos vestidos del CD Castellón”. “No lo pensé, me encantó la idea”, recuerda.

La respuesta de su entorno fue total. “Fueron más de 60 invitados, todos del Castellón, sobre todo de nuestra peña, pero también familia más cercana”, relata Antonio. Sabrina confirma que para asistir al enlace había una condición muy clara: “Una norma era venir con la camiseta y la bufanda del Castellón”. Y la iniciativa, asegura, fue un éxito: “A la gente le gustó muchísimo la idea y disfrutó”.

Mediterráneo

La pasión de la pareja por el equipo forma parte de su día a día. Antonio lo resume con una frase rotunda: “Siempre he sido del Castellón a muerte, cuando iba la gente a Castalia y cuando no”. Incluso recuerda un momento especialmente doloroso en su trayectoria como seguidor: “El séptimo año de David Cruz fue el único que no me hice socio y perdí el número; me dolió en el alma, pero había que hacerlo porque aquello era insostenible”.

El vínculo con el club también estuvo presente en los días previos al enlace. Antonio celebró su despedida en Albacete, justo una semana antes del Albacete-Castellón. “Fui dos semanas seguidas”, explica. Y añade una anécdota que refleja hasta qué punto llevan sus colores por bandera: “Como íbamos con camisetas del Castellón por Albacete una semana antes; nos decían que nos habíamos adelantado una semana”.

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Tras la ceremonia, la celebración continuó con otra parada muy simbólica: “Fuimos a Castalia a celebrarlo”, cuenta Sabrina. Después, el convite fue más íntimo y familiar en Ta Casa, lejos del formato más tradicional de muchas bodas: “Nada de ocho entrantes y cuatro platos como en otras bodas”.