El CD Castellón B afronta ante la UE Olot uno de los partidos más decisivos de la temporada

Cuatro partidos restan para finalizar la temporada y el CD Castellón B persigue sumar cuatro o cinco puntos que le permitirían asegurar la permanencia en este grupo III de Segunda Federación, tras una campaña de altibajos. La primera final es la de este domingo a las 12.00 horas contra la UE Olot, rival directísimo en la pelea por la salvación y al que si se le gana le descartaría. Así que cuanta más gente pueda que acuda a Gaetà Huguet para dar un empujón a este filial, segundo máximo goleador y el más goleado.

Guillem Terma, en el centro de la imagen, se enfrentará a su exquipo, ahora de albinegro. / Juan Francisco Roca

Son dos partidos seguidos en casa (UE Olot y Valencia Mestalla) que de ganarse se alcanzaría la permanencia prácticamente en un 100%. Pero lo primero es superar un histórico del fútbol catalán que hasta no hace muchas temporadas se enfrentaba al primer equipo del CD Castellón. Y para afrontar esta cita el técnico Óscar López apunta a tener alguna que otra baja: sancionado David Sellés y lesionado Jorge Domingo

El resto de efectivos estarán todos a disposición del entrenador Óscar López, dado que, al parecer, el primer equipo no va a echar mano de los habituales: Ismael Fadel, Carlos Segura, Isi Angulo o Guillem Terma. Apuntan a estar todos disponibles para intentar derrotar a la UE Olot.

Jacobo de Oro, en el centro de la imagen, es uno de los refuerzos del mercador de invierno. / Juan Francisco Roca

Posible once Castellón B: Sergi Torner; Charbel, Ismael Fadel, Álex Alcira; Jacobo de Oro, Toni Gabarri, Marcos Montero, Guillem Terma; Carlos Segura, Rubén Catalá e Isi Angulo.