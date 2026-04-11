El CD Castellón B afronta ante la UE Olot uno de los partidos más decisivos de la temporada
El partido es a las 12.00 horas en Gaetà Huguet y el equipo reclama el calor de la grada
Cuatro partidos restan para finalizar la temporada y el CD Castellón B persigue sumar cuatro o cinco puntos que le permitirían asegurar la permanencia en este grupo III de Segunda Federación, tras una campaña de altibajos. La primera final es la de este domingo a las 12.00 horas contra la UE Olot, rival directísimo en la pelea por la salvación y al que si se le gana le descartaría. Así que cuanta más gente pueda que acuda a Gaetà Huguet para dar un empujón a este filial, segundo máximo goleador y el más goleado.
Son dos partidos seguidos en casa (UE Olot y Valencia Mestalla) que de ganarse se alcanzaría la permanencia prácticamente en un 100%. Pero lo primero es superar un histórico del fútbol catalán que hasta no hace muchas temporadas se enfrentaba al primer equipo del CD Castellón. Y para afrontar esta cita el técnico Óscar López apunta a tener alguna que otra baja: sancionado David Sellés y lesionado Jorge Domingo
El resto de efectivos estarán todos a disposición del entrenador Óscar López, dado que, al parecer, el primer equipo no va a echar mano de los habituales: Ismael Fadel, Carlos Segura, Isi Angulo o Guillem Terma. Apuntan a estar todos disponibles para intentar derrotar a la UE Olot.
Posible once Castellón B: Sergi Torner; Charbel, Ismael Fadel, Álex Alcira; Jacobo de Oro, Toni Gabarri, Marcos Montero, Guillem Terma; Carlos Segura, Rubén Catalá e Isi Angulo.
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