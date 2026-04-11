Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Red de "semiesclavitud"Oasis para sacerdotesEl tiempo en CastellónPlaza de enlaceLos mejores planes para hoy sábadoMejores colegiosEntrevista radiólogoLidl
instagramlinkedin

El CD Castellón B afronta ante la UE Olot uno de los partidos más decisivos de la temporada

El partido es a las 12.00 horas en Gaetà Huguet y el equipo reclama el calor de la grada

El CD Castellón B afronta un partido clave para su permanencia en Segunda Federación.

El CD Castellón B afronta un partido clave para su permanencia en Segunda Federación. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Castellón

Cuatro partidos restan para finalizar la temporada y el CD Castellón B persigue sumar cuatro o cinco puntos que le permitirían asegurar la permanencia en este grupo III de Segunda Federación, tras una campaña de altibajos. La primera final es la de este domingo a las 12.00 horas contra la UE Olot, rival directísimo en la pelea por la salvación y al que si se le gana le descartaría. Así que cuanta más gente pueda que acuda a Gaetà Huguet para dar un empujón a este filial, segundo máximo goleador y el más goleado.

Guillem Terma, en el centro de la imagen, se enfrentará a su exquipo, ahora de albinegro.

Guillem Terma, en el centro de la imagen, se enfrentará a su exquipo, ahora de albinegro. / Juan Francisco Roca

Son dos partidos seguidos en casa (UE Olot y Valencia Mestalla) que de ganarse se alcanzaría la permanencia prácticamente en un 100%. Pero lo primero es superar un histórico del fútbol catalán que hasta no hace muchas temporadas se enfrentaba al primer equipo del CD Castellón. Y para afrontar esta cita el técnico Óscar López apunta a tener alguna que otra baja: sancionado David Sellés y lesionado Jorge Domingo

El resto de efectivos estarán todos a disposición del entrenador Óscar López, dado que, al parecer, el primer equipo no va a echar mano de los habituales: Ismael Fadel, Carlos Segura, Isi Angulo o Guillem Terma. Apuntan a estar todos disponibles para intentar derrotar a la UE Olot.

Noticias relacionadas y más

Jacobo de Oro, en el centro de la imagen, es uno de los refuerzos del mercador de invierno.

Jacobo de Oro, en el centro de la imagen, es uno de los refuerzos del mercador de invierno. / Juan Francisco Roca

Posible once Castellón B: Sergi Torner; Charbel, Ismael Fadel, Álex Alcira; Jacobo de Oro, Toni Gabarri, Marcos Montero, Guillem Terma; Carlos Segura, Rubén Catalá e Isi Angulo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents