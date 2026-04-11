El CD Castellón denuncia actos vandálicos en la antesala de la Fira Albinegra de Culla

Culla ha albergado este sábado la I Fira Albinegra. La nota negativa ocurrió en la previa. El municipio amaneció con pintadas, algunas de ellas en Bienes de Interés Cultural, tal y como denuncia el CD Castellón en un comunicado.

El comunicado

El CD Castellón condena de manera rotunda los actos vandálicos aparecidos durante la pasada madrugada en Culla, con pintadas realizadas sobre paredes de piedra y distintos elementos del municipio catalogados como un Bien de Interés Cultural

Se trata de unos hechos totalmente inaceptables por el daño ocasionado al patrimonio histórico de un pueblo que hoy nos ha acogido para celebrar una jornada lúdica, familiar y de convivencia como la I Fira Albinegra.

Pintadas en Culla. / CD Castellón

Este tipo de comportamientos son incompatibles con los valores del CD Castellón y con el espíritu de una iniciativa creada para acercar el club a toda la provincia y compartir un día de unión, respeto y disfrute con niños, familias y aficionados.

El CD Castellón quiere trasladar su apoyo al municipio de Culla y mostrar su total rechazo a cualquier conducta incívica que atente contra el entorno, la convivencia y el buen nombre del Club y del municipio.

Pintadas en Culla. / CD Castellón

A pesar de estos hechos aislados, la I Fira Albinegra se desarrolló con total normalidad y sin incidencias relevantes. A lo largo de toda la jornada, una gran afluencia de familias albinegras disfrutó de las actividades programadas en un ambiente acogedor y festivo, fiel reflejo del verdadero espíritu del evento.