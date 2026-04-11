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CD Castellón | Baño de albinegrismo en la Fira Albinegra de Culla

Actividades infantiles, tifo del Fondo1922, actuación del grupo Synthesis, videojuegos con CoolMod, subasta de camisetas, regalos, merchandising, firma y fotos con Tincho y Douglas....

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Galería | La Fira Albinegra de Culla, en imágenes / CD Castellón

David Oliver

Culla

La plaza de Culla se convirtió en el epicentro del albinegrismo al albergar la I Fira Albinegra, una iniciativa del CD Castellón que contó con la colaboración del Ayuntamiento del municipio y patrocinadores como L’Etrusco.

Centenares de orelluts se dieron cita durante una extensa jornada que incluyó actividades infantiles, tifo del Fondo1922, actuación del grupo Synthesis, videojuegos con CoolMod, subasta de camisetas, regalos, merchandising, firma y fotos con los jugadores del primer equipo Tincho y Douglas, y charla con Kiko Felguera (comunicación), Iván Catalán (especialista de marca), Alberto González (director general del club) y el periodista de Mediterráneo, Enrique Ballester.

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