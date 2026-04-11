CD Castellón | Baño de albinegrismo en la Fira Albinegra de Culla
Actividades infantiles, tifo del Fondo1922, actuación del grupo Synthesis, videojuegos con CoolMod, subasta de camisetas, regalos, merchandising, firma y fotos con Tincho y Douglas....
Culla
La plaza de Culla se convirtió en el epicentro del albinegrismo al albergar la I Fira Albinegra, una iniciativa del CD Castellón que contó con la colaboración del Ayuntamiento del municipio y patrocinadores como L’Etrusco.
Centenares de orelluts se dieron cita durante una extensa jornada que incluyó actividades infantiles, tifo del Fondo1922, actuación del grupo Synthesis, videojuegos con CoolMod, subasta de camisetas, regalos, merchandising, firma y fotos con los jugadores del primer equipo Tincho y Douglas, y charla con Kiko Felguera (comunicación), Iván Catalán (especialista de marca), Alberto González (director general del club) y el periodista de Mediterráneo, Enrique Ballester.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló: Todos los detalles e invitados del enlace matrimonial
- Escala a Castelló recala en el Grau con una mayor proyección internacional
- Estos son los mejores colegios de Castellón en 2026 según un portal especializado
- Un pueblo de Castellón inaugura siete viviendas sociales y abre el proceso para su alquiler desde 200 euros al mes
- Normalidad en la A-23 de Viver tras un accidente que hizo saltar la alarma
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el doble cargador de móvil de menos de 8 euros
- HELDELA apuesta por un modelo residencial sostenible en Moncofa
- Una nueva plaga de trips pone en alerta a cítricos de estos seis municipios de Castellón