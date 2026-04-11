CD Castellón | Los recuerdos de Javi, Alfredo y Emilio antes de la Jornada Retro

LaLiga, tanto en Primera como en Segunda División, celebra este fin de semana una novedosa iniciativa: la Jornada Retro. Los equipos competirán con equipaciones especiales y todo lo relacionado con los encuentros versará sobre el legado de los participantes. En el caso del CD Castellón, el club se inspiró en la última época en Primera. Con esa camiseta jugarán el domingo en el feudo del Mirandés.

Tres de los protagonistas de aquellas temporadas, partícipes tanto del ascenso de 1989 como de las dos siguientes campañas en la máxima categoría, ha compartido sus recuerdos en una pieza facilitada por el club orellut: la gesta del ascenso, la permanencia, los partidos contra los 'grandes'...

Estas son algunas de las frases de Javi Valls, Alfredo Monfort y Emilio Isierte.

Alfredo Monfort

"Fue una época que ninguno esperábamos. Estábamos acostumbrados a jugar en Segunda, una Segunda que era muy potente. Cuando subimos, conocimos lo que era otro nivel".

Diego Barri y Alfredo Monfort, con la camiseta del Castellón para la Jornada Retro. / CD Castellón

"Es momento de seguir apoyando, que si subimos será muy bonito, y si no habrá que esperar otro año, pero que sigan apoyando porque valdrá la pena. Los años que han pasado han sido muy malos y muy duros y hay que disfrutar de estas épocas".

Javi Valls

"Fue una temporada muy bonita. Salimos a ganar, a no especular, había mucha creatividad en el equipo. Estuvimos dos años en Primera. El primero nos mantuvimos muy bien. El segundo, tras una gran primera vuelta, por desgracia la segunda no fue tan buena".

"Castalia era muy importante. Estábamos muy arropados".

Emilio Isierte

"Jugar en Primera es de las mejores cosas que te pueden pasar como profesional. Subir de categoría y de la manera que se disfrutó".

"Fuimos de menos a más. Nos convertimos en un equipo muy difícil de ganar. Llegamos muy fuertes a la recta final".

Emilio Isierte, en una imagen de archivo. / Archivo Mediterráneo

"Que sigan disfrutando. La categoría es muy difícil. Estamos en la pelea y hay que estar tranquilos".

La Jornada Retro

Durante la presente jornada, los equipos saltarán al terreno de juego con nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado, acompañados también por los árbitros, que vestirán un diseño especial para la ocasión.

Asimismo, la llamada Jornada Retro se extenderá más allá de las equipaciones y del propio desarrollo de los partidos. La retransmisión será especial. La experiencia audiovisual incorporará grafismos adaptados al estilo retro, con una identidad visual específica que trasladará esta narrativa al entorno televisivo y digital, «una puesta en escena global que refuerza la coherencia de la acción y convierte la Jornada Retro en una celebración compartida del pasado y el presente del fútbol».

Las equipaciones de todos los clubs participantes fueron presentadas en la MBFWMadrid (Fashion Week), llevando el legado del fútbol español a uno de los principales escaparates internacionales de la industria creativa.